Törvénysértőnek és semmisnek minősítette a parlamenti ülés felfüggesztését a brit legfelsőbb bíróság

Megkezdődtek a koalíciós tárgyalások Brandenburgban az SPD, a CDU és a Zöldek között.

Brandenburgban hétfőn kezdte meg a tárgyalásokat a szociáldemokrata párt, a kereszténydemokrata CDU, valamint a Zöldek a közös kormányzásról, így létrejöhet az úgynevezett Kenya-koalíció. A szeptember elsején megrendezett voksoláson az SPD 26,2 százalékot szerzett, mintegy három százalékkal előzte meg a jobboldali radikális Alternatíva Németországért (AfD) pártot, pedig előzőleg a felmérések mindegyike fej-fej mellett látta az SPD-t és a populistákat. Az eredmény után Berlinben is fellélegeztek, hiszen a szociáldemokraták esetleges veresége azt is jelentette volna: nő az esély arra, hogy az SPD még ebben az évben felmondja a szövetségi nagykoalíciót. A tartományban 45 mandátumra van szükség az abszolút többséghez. Azt minden párt kikötötte, hogy az AfD-vel nem hajlandóak koalícióra lépni. Elvileg a baloldal is kormányzóképes többséget mutathat fel, hiszen az SPD, a Zöldek és a Balpárt együttesen 45 képviselői helyre tett szert. Ez azonban nem tenné lehetővé a biztos kormányzást. Az SPD, a CDU és a Zöldek koalíciója ugyanakkor 50 mandátumra támaszkodhatna. Dietmar Woidke szociáldemokrata miniszterelnök azt hangoztatta, elsősorban azért döntöttek ezen felállás mellett, mert így alakulhat a legkiegyensúlyozottabb kabinet. „Egy tartományi kormánynak elsődlegesen stabilnak kell lennie” – hangoztatta Woidke, aki amúgy sem tartozik a baloldali koalíció lelkes hívei közé. Ugyanakkor pártjában sem fogadták ellenállással a „piros-fekete-zöld” együttműködés ötletét, az SPD 12 tagú tartományi elnökségében mindössze egyetlen tag voksolt ezen megoldás ellen. A CDU-nál még csak ellenszavazat sem volt, csak három tartózkodás. A kereszténydemokratáknál eredetileg vita kerekedett a hogyan továbbról, de a kritikus hangokat sikerült elhallgattatni azután,. hogy lemondott a CDU brandenburgi listavezetője, s az eddigi helyi pártvezető, Ingo Senftleben – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ő maga két héttel ezelőtt még nem gondolta azt, hogy ez a három párt képes lesz az együttműködésre. A Zöldeknél alakult ki a legnagyobb ellenállás a hármas szövetséggel szemben, bár ez sem nevezhető számottevőnek. A tartományi tanács 13 tagja szavazott a koalíciós tárgyalások felvétele mellett, hárman ellene, utóbbiak közül mindannyian a környezetvédők ifjúsági szárnyához tartoznak. Múlt szombaton a Zöldek minikongresszusa adott végérvényesen zöld utat a koalíciós tárgyalások megkezdéséhez, méghozzá döntő fölénnyel. A grémium 46 tagja voksolt igennek, hét nemmel egyetlen tartózkodás mellett. Ursula Nonnemacher, a Zöldek frakcióvezetője „igen erős eredményről” tett említést. Mint mondta, ő maga sem számolt azzal, hogy a párt tagjai ilyen nagy fölénnyel voksolnak a hármas koalícióra. Azok, akik nemmel szavaztak, úgy vélték, az SPD és a CDU nem tesz eleget a környezet védelméért. Amennyiben létrejönne a szociáldemokraták, a kereszténydemokraták és a környezetvédők szövetsége, az első olyan hármas koalíció lenne, amit ilyen felállásban az SPD irányít. Ha valóban létrejön a koalíció a szociáldemokraták, a kereszténydemokraták és a Zöldek között, akkor emelik a tartományban szolgáló rendőrök számát az eddigi 8000-ről 8500-ra. A Zöldek követelésének megfelelően többet áldoznak a környezet védelmére. A CDU javaslatára került be a munkadokumentumba: új szélerőművek építése helyett egyelőre a meglévők kapacitását növeljék. Az új koalíció mindenképpen érdekes kísérlet lesz. A szkeptikusok Magdeburg példáját emlegetik, a keletnémet városban ugyanezen párt működik együtt, nem túl nagy sikerrel.