Nyolcmilliárdért vállalta egy moszkvai cég a honvédségi helikopterek javítását

A cseh miniszterelnök így védte meg magyar kollégáját a die Weltnek nyilatkozva.

Kiállt a magyar és a lengyel kormány mellett Andrej Babiš: a cseh kormányfőt a Die Welt német lap annak kapcsán kérdezte, hogy pártja, a liberális ANO adja majd az Európai Parlament jogállamiságért felelős biztosát, Věra Jourovát - vette észre az Azonnali

Bár az ANO a Renew Europe frakcióban ül, ami az Orbán- kabinet és a Morawiecki vezette lengyel kormány hangos kritikusának számít, Babiš kifejezetten megengedő hangnemben nyilatkozott a V4-es vezetőkről. A felvetésre, hogy Jourová mennyire fog hatékonyan fellépni a Magyarország és Lengyelország elleni 7-es cikkes eljárásokban, Babiš úgy válaszolt:

„Lengyelország és Magyarország szuverén országok, ahol demokratikus választások vannak, az internet nincs cenzúrázva, az emberek pedig nem hülyék.Ha nem elégedettek a kormányukkal, majd leváltják őket.”

A Die Welt riportere felvetette azt is a cseh miniszterelnöknek, hogy hirtelen ejtették a cége által jogosulatlanul felvett EU-s pénzek miatti nyomozást (amely ügy miatt több tömegtüntetés is volt Prágában), ugyanakkor az EU csalás elleni hivatala, az OLAF továbbra tiltott állami támogatásra gyanakszik. „Micsoda rossz vicc!” – mondta erre Babiš. Szerinte az új OLAF-vezér (a hivatalt tavaly augusztus óta vezető finn Ville Itälä) azt sem tudta, hogy ő visszafizette ezeket a szubvenciókat, és emberek, akik ellene dolgoznak, „kitalálnak dolgokat”, azért erőltetik ellene a nyomozásokat. Különben is, „kérdezzék meg a választókat, minek szavaznak rám, ha ennyire szörnyű alak vagyok!”

Erre a riporter a Babiš ellen szervezett tömegtüntetéseket említette, amiket azonban a cseh vezető szerint nem kell komolyan venni, azok nem tükrözik az általános hangulatot az országban. „Az első tüntetések után megnyertem az EP-választást” – tette hozzá.



„Rendes fickó vagyok, még segítek is nekik. Csökkentettem a busz- és vonatjegyek árát, úgyhogy olcsóbban utazhatnak, amikor ellenem jönnek tüntetni”

– viccelődött Babiš, aki azt is megmagyarázta, miért nem korrupt ő valójában. „Azt olvasom mindig az újságokban, hogy kőgazdag vagyok. Igen, kőgazdag vagyok, ezért nem vagyok korrupt. Senkinek sincs elég pénze, hogy engem megvegyen. Egyébként egy alapítványt is csináltam, de ez egy olyan hír, amit az újságírók nem akarnak meghallani.” Az érvelés ugyanakkor sántít, hiszen a korrupció is „kőgazdaggá” tehet valakit.