Az MNB nem lép a forint védelmében

A világ legrégebbi utazási irodájának csődje leányvállalatait is megrengette, a magyar Neckermann továbbra is biztonságban van, hiszen erős, nagy cégről van szó. Ugyanakkor fontos, hogy ne alakuljon ki pánikhangulat.

Semmi nem indokolja, hogy a csődöt jelentett Thomas Cook magyar leányvállalata, a Neckermann utazási iroda is csődbe menjen - nyilatkozta lapunknak Kiss Róbert Richárd. (A magyar cég osztrák anyavállalata honlapján rövid közlemény fogadja az odalátogatókat, miszerint leállítják a további foglalásokat, és nem garantálják, hogy a lefoglalt utak meg fognak valósulni. Az utolsó lehetőségeiket vizsgálják, ha nem találnak megoldást, ők is csődöt kénytelenek jelenteni.) A turisztikai szakértő szerint a Neckermann biztonságban van, hiszen erős, nagy cégről van szó, amely komoly adófizetőnek számít. A Thomas Cook brit anyavállalatnak sok leányvállalata van, például Hollandiában, Németországban, Ausztriában is, de az övék a Condor Flugdienst légitársaság is, amely 94 repülőgépet tulajdonol. A magyarországi N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. az osztrák anyairoda, a Thomas Cook AG leányvállalata, így egy irodalánc egyik tagjaként működik. Ezek közül a brit Thomas Cook ment csődbe, de a magyar Neckermann meglehetősen tőkeerős cég, 641 millió forintos üzleti hasznot termelt az elmúlt évben, így megállja a helyét önmagában is. - Az irodalánc tagjai ugyanazt az árualapot használják, ami azt jelenti, hogy a Thomas Cook által lefoglalt szállodákban helyezik el utasaikat. Ezért előfordulhat, hogy a most kiutazott ügyfelekkel ezekben még egyszer megpróbálják kifizettetni a szobákat, vagy más kellemetlen helyzetbe kerülhetnek azért, mert az árualap gazdája, a Thomas Cook nem fizette ki azokat. Ezekért a kifizetésekért a N-U-R Neckermann helyt tud állni, még csak a biztosítók bevonása sem szükséges - világította meg a helyzetet a szakértő. Az utasok, ha még is fizetniük kell a helyszínen, azt a pénzt vissza fogják kapni a hazai utazási irodától. A kialakult helyzet azonban hasonló, mint a tőzsdén: ha mindenki megijed, könnyen alakulhat ki pánikhangulat, ami tőkeerős cégek, bankok bedőlését is előidézheti pár nap alatt. Amit most a Neckermannak tenni kell, az az, hogy a Thomas Cook által lefoglalt szállásokról a szállodákkal közvetlenül megállapodik. Ez vélhetően nem fog nehézségekbe üközni, hiszen nekik is az az érdekük, hogy minél több napot töltsenek náluk vendégek. Aki öt hónap múlva utazna, az nagy valószínűséggel utazni is fog, mert addigra tisztázódik a helyzet. Most előfordulhatnak kisebb kellemetlenségek, de a Neckermann - szükség esetén - a most kint lévőket is tudja kárpótolni a saját tőkéjéből, eredménytartalékából, az új utasokat pedig le tudja szervezni egy másik árualapra. Mindent összevetve, a gazdasági mutatók alapján a magyar vállalattal komolyabb problémák nem várhatók, ha nem tör ki pánik. A kérdés inkább az, ki lesz a Neckermann új tulajdonosa, mi fog történni a tulajdonviszonyokban. Nyilván értékesítik majd a magyar irodát, a váltás nem okoz majd gondot az utazóknak.