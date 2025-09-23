Újabb negyedév telt el, és újfent módosította a makrogazdasági prognózisát a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A jegybankárok idén már csak 0,6 százalékos gazdasági növekedést várnak, ez némileg elmarad a júniusi 0,8 százalékos prognózistól.
Nem látni a válság végét, ezért a jegybank duplájára növelte kötvényvásárlási programját és tovább vásárolja az államadósságot is.
Nem változtatott az alapkamat mértékén az MNB, és kemény üzenetet sem küldött a forint védelmében.
Még szóban sem avatkozott be a hazai deviza védelmében a jegybank, amely a kamatdöntő ülés után ismét gyengült.
Egyértelművé vált, hogy a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) teljesen hidegen hagyja az augusztus óta hétről hétre az euróhoz viszonyítva történelmi mélységekbe gyengülő forint árfolyama, sőt az egyik legfontosabb alapfeladata, a pénzügyi stabilitás is.
Erősödött a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben kedd este a reggeli szintekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 132,17 pontos, 0,40 százalékos csökkenéssel, 32 709,08 ponton zárt csütörtökön.
A jegybank monetáris tanácsának keddi kamatdöntő ülésére figyel a piac a héten, emellett munkaerőpiaci, és kiskereskedelmi adatok is megjelennek.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon azután, hogy az MNB Monetáris Tanácsa nem változtatott az irányadó kamaton, és a kamatfolyosó feltételeit is változatlanul hagyta, majd egy órával később mérsékelten tovább süllyedt részben a megváltoztatott inflációs előrejelzés hatására.
Elemzők szerint nem volt meglepő a jegybank monetáris tanácsának keddi döntése, hogy nem változtatott a 0,90 százalékos alapkamaton; az MTI-nek nyilatkozók közült volt aki 2016 végéig, más 2017 végéig számol változatlan alapkamattal.
Magyarország nem lesz a Federal Reserve (FED) kamatemelésének vesztese, de a változás, természetesen, hatni fog - így reagált az amerikai szövetségi jegybank szerepét betöltő bank irányadó kamatának 0,25 százalékpontos emelésére Varga Mihály. A dollár kamatemelése a jövő év folyamán biztosan negatívan hat a magyar tőkepiacra.
Nagy a valószínűsége, hogy eleget tesz a kormány annak az ígéretének, hogy az autóhitelek forintosítása révén teljes körűvé válik a devizahitelek átkonvertálása. Erre lehet következtetni Nagy Mártonnak, az MNB új alelnökének a keddi kamatdöntést követő szavaiból. A részletek még kidolgozásra várnak, az azonban bizonyos, a jelzáloghitelesektől eltérő megoldásokban gondolkodik a kormány.
Az elemzői és piaci várakozásoknak megfelelően 15 bázisponttal 1,50 százalékra csökkentette az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. Az MNB a kamatcsökkentési sorozat folytatását lényegében előkészítette, mivel a 3 százalékos inflációs cél középtávú elérését a korábbinál lényegesen alacsonyabb alapkamat esetén látja elérhetőnek - mondta Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője.
A Fed esti kamatdöntése és Janet Yellen Fed-elnök sajtótájékoztatója előtti kivárás jegyében mérsékelten emelkedő indexekkel indult a kereskedés szerdán a New York-i piacokon.
Egyhangú szavazással a tanács mind a kilenc tagja 15 bázispontos kamatcsökkentésre szavazott a monetáris tanács májusi kamatdöntő ülésén - derül ki a szerdán publikált rövidített jegyzőkönyvből.
Az elemzői várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 15 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, így az most 1,65 százalékon áll. Ez volt a harmadik kamatcsökkentés az idén márciusban bejelentett új ciklusban – írják az Equilor elemzői.
Tovább erősödött a forint árfolyama kedd délutánra az euróval szemben a bankközi devizapiacon. Az eurót pár percig 301,00 forinton jegyezték, ez volt a legalacsonyabb eurójegyzés idén. Legutóbb 2014. január 17-én volt ezen a szinten az euró árfolyama.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 108,42 pontos, 0,58 százalékos csökkenéssel, 18 522,42 ponton zárt szerdán.
Délelőtti erősödéséhez képest kissé gyengült a forint a jegybanki kamatdöntés után.
A jövő héten főként szolgáltató- és feldolgozóipari makroadatok befolyásolhatják majd a piacokat, a fő esemény azonban az Európai Központi Bank (EKB) kamatöntő ülése alkalmából kiadott euróövezeti gazdasági helyzetelemzés és monetáris politikai irányvetés lesz.
Meghozta-e a várt eredményt a jegybank két esztendeig tartó kamatvágási ciklusa?
A jegybankárok a várakozásokkal ellentétben az utóbbi hónapokban megszokott 0,1 százalékpont helyett 0,2 százalékpontot vágtak az alapkamaton, amely így mától 2,1 százalékos lett. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, aki az utóbbi hónapokban kerülte a nyilvános szereplést, váratlanul kiállt az újságírók elé és közölte: a Monetáris Tanács keddi kamatdöntésével véget ért a 24 hónap óta tartó, töretlen kamatcsökkentési ciklus.
A monetáris tanács a várakozásokat meghaladó mértékben, 20 bázisponttal újabb történelmi mélypontra, 2,10 százalékra csökkentette kedden a jegybanki alapkamatot. Matolcsy György jegybankelnök az ülést követően bejelentette, hogy az MNB "tartós tartásra", vagyis arra rendezkedik be, hogy a jegybanki alapkamat 2015 végéig ezen a szinten marad.
Felszólítjuk a Fidesz-kormányt, hogy az államadósság gyors csökkentése érdekében azonnal kezdje erősíteni a forintot! A kabinet hangolja össze gazdaságpolitikáját a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájával, és olyan kormányzati lépésekre van szükség, amelyek erősítik a magyar nemzeti valutát! - írja közleményében Budai Bernadett.