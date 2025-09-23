Az autóhiteleseken a sor

Nagy a valószínűsége, hogy eleget tesz a kormány annak az ígéretének, hogy az autóhitelek forintosítása révén teljes körűvé válik a devizahitelek átkonvertálása. Erre lehet következtetni Nagy Mártonnak, az MNB új alelnökének a keddi kamatdöntést követő szavaiból. A részletek még kidolgozásra várnak, az azonban bizonyos, a jelzáloghitelesektől eltérő megoldásokban gondolkodik a kormány.