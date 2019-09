Vaskos hazugságért kért bocsánatot Kubatov Gábor

A Fidesz egyik szórólapja Szekeres Imre volt honvédelmi minisztert mocskolta, a párt alelnöke levélben kért elnézést a hazugságok miatt.

Magánlevélben kért bocsánatot Kubatov Gábor Fidesz alelnök Szekeres Imrétől egy 2014-es, hazugságokat tartalmazó választási szórólap miatt. A szóróanyagot Pócs János, a roma ismerősét kazánba záró fideszes képviselő jászsági választókörzetében terjesztették, és az állt rajta, hogy „Szekeres Imre honvédelmi miniszterként egymilliárdos kárt okozott a magyar embereknek, amikor haverjának pályázat nélkül eladta a Zrínyi Egyetem egyik épületét”.

Az Üllői úti volt Egyesített Tiszti Iskola épületének eladása miatt vádaskodtak – közölte lapunkkal a szocialista politikus - ám a valóság az, hogy az épületet nem egy havernak, hanem a IX. kerületi önkormányzatnak adtuk el, 1 helyett 5,7 milliárd forintért. Szekeres szerint erre azért volt szükség, mert az épület kihasználtsága 2007-re 20 százalék alá csökkent, miközben az évi üzemeltetés költsége több mint egymilliárd forint volt, a kollégiumi épületek pedig gépészetileg és funkcionálisan sem feleltek meg már a követelményeknek.

A magánlevélben Kubatov azt is elismeri, hogy az bocsánatkérést a Kúria döntése sajtolta ki a kormánypártból, ami egyébként január 31-én született, de a Fidesz eddig várt az elnézéskéréssel. A levél végén a párt alelnöke elnézést kér Szekeres jó hírnevének megsértése miatt. Az MSZP politikusa minderről Facebook-oldalán is beszámolt - megtehette, hiszen a Kúria ítélete erre is felhatalmazta.