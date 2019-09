Központosítást hoz az új buszstratégia

A kormány koncepciója alapján a jövőben teljesen egységessé válhat a helyi közösségi közlekedés finanszírozása.

Három év múlva már kizárólag elektromos meghajtású buszokat szerezhetnek be támogatással az állami társaságok és az önkormányzatok - derült ki a Magyar Közlönyben megjelent buszstratégiából. A koncepció szerint a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság feladata lesz, hogy a 2020-2028 közötti időszakban a teljes hazai állami vagy önkormányzati kezelésben lévő járműpark megújuljon, ezáltal pedig csökkenjen a károsanyag-kibocsátás, olcsóbbá váljon az üzemeltetés és javuljon a buszos szolgáltatások minősége.

A stratégiában az is szerepel, hogy az innovációs miniszternek javaslatot kell készítenie a helyi közösségi közlekedés állami finanszírozásának modelljére. Jelenleg ezeket vagy önkormányzati cégek (alvállalkozókkal), vagy Volán társaságok végzik, részben helyi finanszírozással, állami támogatással. A kormányhatározat arra utal, hogy az állam egységesíteni fogja a finanszírozást és mindenhol kizárólagos szereplő lehet a jövőben. Ez egyébként illeszkedik abba a koncepcióba is, amit elsőként lapunk írt meg még júliusban: eszerint októbertől a hat regionális közlekedési központot is egyetlen társaságba (a Volánbusz Zrt.-be) szervezik. Ezzel a sofőrök eltérő bérezésének is meg kellene szűnnie, azonban az eddigi tapasztalatok alapján a különbségek kiegyenlítése várhatóan lassan halad majd. A buszstratégia szerint magyar- vagy legalább magyarországi gyártású buszokat kell a jövőben beszerezni. Egy az elektromos járműgyártásban dolgozó szakember ezzel kapcsolatban azt mondta a Népszavának, magyar gyártó jelenleg valószínűleg sem technológiai, sem kapacitás szempontból nem tudna jelentős részt vállalni a buszok cseréjében, de mivel ma már kínai és német gyártásban is készülnek korszerű buszok Magyarországon, ezzel elindítható lesz a fejlesztési terv megvalósítása.

A koncepció szerint az állam 2020-2022 között támogatja majd az alacsony energiafogyasztású, és alacsony kibocsátású EURO-6-os, vagy alternatív (elektromos, vagy földgáz meghajtású) buszok beszerzését, 2020 december 31-ig pedig 800 millió forintos pályázati alapot hoznak létre az önkormányzatok számára elektromos buszok beszerzésére. Ez országos szinten nem okoz túl nagy változást, különösen, hogy a megpályázható támogatás mértéke legfeljebb a beszerzendő új buszok árának ötöde lehet majd, de a kormányhatározat alapján ez csak inkább afféle népszerűsítő akció lesz. Ezt támasztja alá az is, hogy szintén 800 millió forinttal egy másik alapot is létrehoznak annak érdekében, hogy régiónként egy településen (ahol erre megvan a megfelelő infrastruktúra) „demonstrációs célból” megjelenjenek az elektromos meghajtású buszok.

Első körben egyébként egy milliárd forintot abból a Zöld Finanszírozási Rendszernek hívott költségvetési fejezetből csoportosítanak át a buszstratégia végrehajtására, amelyből egyebek mellett a lakossági energetikai korszerűsítési pályázatokat is finanszírozzák. A kétszer 800 milliót az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) „Egyéb felhalmozási célú kiadások” fejezetéből csoportosítják át.

Kaderják Péter, az ITM energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára még júliusban beszélt arról, hogy a kormány összesen 35,9 milliárd forintot biztosít a következő tíz évben a buszstratégiára, amelynek során 7500 járművet cserélnek majd le.