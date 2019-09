Szabad szemmel: Orbán kinyitja a hátsó ajtót a külföldiek előtt

Nemzetközi sajtószemle, 2019. szeptember 25.

Bloomberg Magyarország, Lengyelország és Szerbia azok közé az illiberális államok közé tartozik Európában, amelyek szép csendben vendégmunkásokat hoznak be, hogy enyhítsék a munkaerőhiányt. De a fogadtatás nem mindig szívélyes. Sarudra például indiaiak jöttek a dolgozók híján csődközelbe került tejüzembe, ám az egyik idegent a helyiek tojással dobálták meg, terroristának nevezték és még a polgármesternél is bepanaszolták, hogy a jövevények megmérgezik a tejet, sőt az egész országot. Azután amikor látták, hogy nincs velük semmi baj, megnyugodtak a kedélyek. Orbán persze valószínűleg azt szeretné, ha nem tűnnének fel a vendégmunkások, hiszen a miniszterelnök vezeti a migránsellenes élcsapatot az EU-ban, amelyet hivatalosan meg akar védeni a „betolakodóktól”. Csakhogy ezek a kormányok titokban kinyitják a hátsó ajtót a külföldiek előtt, mert a gazdaság gyorsan nő, viszont a születések alacsony száma, illetve a nagyarányú kivándorlás miatt nincs elég munkáskéz. Az utóbbi időben a fő utánpótlási forrás Ukrajna és Fehéroroszország volt, ám már ott sincs elég ember. Így most már a világ egészen távoli részeiből toboroznak jelentkezőket, ami cáfolja azt az állítást, hogy a régió mentes maradhat a multikulturalizmustól. Magyarországon tavaly csaknem 50 ezer munkavállalási engedélyt állítottak ki Európán kívüli polgároknak, két évvel korábban ez a szám még csupán alig 7 ezer volt. Újabban leginkább Vietnámból, Indiából és Mongóliából jönnek sokan. A Hankook gumigyár ebben a hónapban elhalasztott egy csaknem 300 milliós beruházást Magyarországon, mert nem tudott elég munkaerőt verbuválni. Közben Orbán, valamint szerb és cseh kollégája elismerte a budapesti népesedési konferencián, hogy nincs varázsszerük, aminek segítségével ugrásszerűen több gyerek jönne a világra. Csak nem szeretnek beszélni szorult helyzetükről. De tovább verik a migránsellenes tamtamot. Ebből a hatalom közeli média nap mint nap kiveszi a részét, a miniszterelnök pedig az etnikai homogenitást hirdeti.

Euractiv A magyar Külügyi és Külgazdasági Intézet illetékes szakértője sem érti, mi szüksége van Magyarországnak arra, hogy rengeteg kínai pénzből korszerűsítsék a Budapest-Belgrád vasútvonalat. Goreczky Péter szerint az biztos, hogy Közép-Európában bőven van mit javítani az észak-déli összeköttetés minőségén, ám a magyar és a szerb főváros között magyar földön a vonatok csupán egyetlen városban állnak meg. Viszont még csak nem is tervezik a pályát Belgrád és a pireuszi kikötő között, vagyis a jelek szerint Peking nem tartja fontosnak a magyar-szerb vonal korszerűsítését. Ezzel szemben Budapest kínai kapcsolat zászlóshajójának tekinti a beruházást. Orbán Viktor azért erőlteti az együttműködés Kínával, mert Ázsia sokkal gyorsabban fejlődik, mint a világ több része, és kár volna ide nem becsatlakozni. De hogy igazából mi lesz belőle, az csak 10-20 év múlva lehet igazán látni. A kínai viszony forszírozásának másik oka, hogy a magyar kormány igen sokat vitázik Brüsszellel és úgy véli, hogy keleten is kell találni partnereket. A szakember úgy gondolja, hogy a vasút modernizálásának tervét a magyar fél vetette fel, mert a kínaiak általában nem kezdeményeznek a térségben, hanem várnak az innen beérkező ajánlatokra. Azután döntenek a finanszírozásról. De azt így sem lehet mondani, hogy az ázsiai kormány zsákkal hozná a pénzt Magyarországra. Az viszont egyértelmű, hogy a szoros politikai viszony nem automatikusan hat kedvezően a kereskedelemre. A kétoldalú áruforgalom mérlege továbbra negatív – magyar szemszögből.

Foreign Policy Lehet, hogy Európában már eléri korlátait a gusztustalan nacionalizmus, sőt az inga megindul visszafelé, az Egyesült Államokban azonban nem csillapodik – írja a Georgetown Egyetem egyik professzora, a Külkapcsolati Tanács nevű agytröszt vezető elemzője, aki három éven át Obama nemzetbiztonsági tanácsadója volt. Charles Kupchan azt írja, a Johnson ellen indult konzervatív támadás és Salvini bukása reményt nyújt, hogy a demokratikus társadalmak visszafoglalják a teret a populista szélsőségesektől. De a liberális demokrácia és a pluralizmus továbbra is nagy veszélyben van az olyanok miatt, mint Trump, Orbán és a többiek, mert ők rájöttek, mennyire meg lehet mozgatni bizonyos ösztönöket a fejlett világban. Hiszen pl. a brit miniszterelnök azt hirdeti, hogy meg kell tisztítani az országot a bevándorlóktól a keresztény Európa védelmében. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy van határa még az ilyen, immár teljesen normálisnak számító demagógiának és rasszista beütésnek is. Lásd, hogy a brit parlament szembeszállt a megállapodás nélküli kilépéssel, a toryk pedig lázadnak, ideértve Johnson bátyját is, miközben fivére az alkotmányos normákat feszegeti, az országot pedig a szakadék felé viszi. Olaszországban is lehet bízni abban, hogy visszanyeri erejét a politikai közép és újra divatba jönnek a kompromisszumok. Azt természetesen nem lehet tudni, mennyire lesz állóképes a koalíció, de fontos előfeltétel volt, hogy félreállítsák Salvinit. Mindkét fordulat igen fontos, tekintve, hogy másutt továbbra is erősek a populista vezérek. Magyarországon Orbán még jobban kiterjesztette hatalmát. A lengyeleknél a PiS jó szereplésre számíthat a jövő havi választáson. A legaggasztóbb azonban az, hogy Trump részéről előreláthatólag csak fokozódik a nacionalista tombolás. Ugyan megindult ellene a vizsgálat alkotmányszegés vádjával, ám az elnök továbbra is nagy károkat okoz, odahaza és külföldön egyaránt. Lábbal tiporja a demokratikus eszméket és gyakorlatot. És még mindig kb. 40 %-os a szavazótábora. De ugyanilyen lehangoló, hogy a Republikánus Párt gyáván behódolt a szeszélyeinek. A hallgatás bűnrészességet jelent, mert itt egy kiszámíthatatlan és megjósolhatatlan demagógról van szó. Ezzel együtt a brit és olasz változások folytán lehet bízni abban, hogy fel lehet tartóztatni a jobboldali populistákat, bár azt még nem világos, hogy mennyire lesz tartós a fordulat. Sok függ attól, hogy a két ország milyen mértékben képes kezelni az általános elégedetlenség kiváltó okait, ideértve a gazdasági bizonytalanságot és a bevándorlást. De a jövőre esedékes, történelmi jelentőségű amerikai választás szintén hatalmas befolyást gyakorol ebben az összefüggésben. 