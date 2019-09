Új terminál épül Ferihegyen a fapados gépeknek

A VII. kerületben továbbra sem sikerült elérni, hogy csak egy kihívója legyen a kormánypárti jelöltnek.

A közös ellenzéki induló DK-s Niedermüller Péter ugyanis két nem kormánypárti kihívót is kapott: az MSZP-ből kiugrott Hunvald György, valamint az LMP-ből kilépő Moldován László személyében. A DK-s közös jelölt helyi közvélemény-kutatással oldotta volna fel a helyzetet, de erre reagálva Hunvald György azt közölte: „ez most komoly? Mert viccnek kicsit durva lenne.” Moldován pedig úgy vélte, egy ilyen közvélemény-kutatásnak akkor van értelme, ha az abban részt vevő erzsébetvárosiak teljes körű tájékoztatást kapnak a jelöltekről. Niedermüller Péter hamar rövidre zárta a vitát: keddi Facebook-posztjában jelentette be, hogy nem lesz erzsébetvárosi közvélemény-kutatás, mert csak ő vállalta feltétel nélkül a polgármester-jelöltek közül, hogy visszalép, ha nem ő a legesélyesebb. – Én eddig azt hittem, hogy mindhárman ugyanazért csináljuk; Erzsébetvárosért és a Fidesz legyőzéséért. Úgy tűnik, hogy tévedtem, és ezek csak nekem számítanak – közölte a közös jelölt. Lapunknak mindenesetre a Závecz Research Intézet azt mérte, hogy - bár a jelenlegi fideszes polgármester támogatottsága kopik – az erzsébetvárosiak 39 százaléka szeretné, ha Vattamány Zsolt újrázhatna polgármesterként. Az ellenzék esélyét gyengíti, hogy a kormánypárti jelöltnek három kihívója is lenne, így hiába a közös polgármesterjelölt Niedermüller Péter a legnépszerűbb ellenzéki szereplő, mégis több mint 10 százalékkal marad el Vattamány Zsolt mögött. A közös ellenzéki jelölt 28 százalékon áll. A két másik aspiráns közül Hunvald Györgyöt az erzsébetvárosiak 5, míg Moldován Lászlót 4 százaléka támogatja. (Az ellenzéki szavazók egy része – a elaprózottságból fakadó esélytelenség érzete miatt – nem sorolt be egyik politikus mögé sem.)