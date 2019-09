Végre kiderült: nem az akaraterő hiánya okozza az elhízást

Brit pszichológusok - végre - kimondták: az elhízást nem lehet egyszerűen az akaraterő hiányára fogni.

A Brit Pszichológiai Társaság kutatása alapján Nagy-Britanniában 2005 és 2017 között 18 százalékkal nőtt az elhízottak aránya, négy brit felnőttből egy elhízott, majdnem kétharmaduk pedig túlsúlyos vagy elhízott. Ezt a növekedést azonban nem magyarázza a motiváció hirtelen elvesztése, a válasz ennél sokkal bonyolultabb,

"nem lehet egyszerűen az egyén akaraterejének a hiányára fogni" - idézte be a BBC hírportálja a kutatást.

"Azoknál a legvalószínűbb az egészségtelen testsúly, akiknél nagy az elhízás genetikai kockázata, valamint akik olyan társadalmi, iskolai és munkakörnyezetben élnek, amely elősegíti a túlevést és a mozgásszegény életmódot" - írták a kutatók.

Az elhízás kialakulásában nagy szerepet játszanak a gyerekkori traumák: a túlsúlyuk miatt specialistát felkeresők majdnem fele számolt be nehéz gyerekévekről. A kutatók felhívták arra is a figyelmet, hogy ha a kampányok és az egészségügyi szakemberek megszégyenítik az embert a testsúlya miatt, az gyakran még több evéshez és hízáshoz vezet. A BBC James Corden angol komikus színészt is idézte, aki a Twitteren azt írta:

"Ha a csúfolás bárkit rávenne, hogy lefogyjon, nem lennének kövér gyerekek az iskolákban".

"A pszichológusok segíthetnek az egészségügyi szakembereknek az elhízásról való hatékonyabb kommunikáció megtanulásában. Ha az elhízást könnyű lenne gyógyítani, mi nem volnánk itt és nem írtuk volna meg ezt a tanulmányt. Akármekkora az akaraterő, ha az ember nem jut a megfelelő élelemhez, az életkezdés kedvező feltételeihez, akkor nehéz lesz" - mondta Angel Chater, a tanulmány szerzője, a Bedfordshire-i Egyetem egészségpszichológusa.

A tudósok szerint úgy kell megközelíteni a kérdést, ahogy a dohányzásét. "A kormány évtizedeken át minden szinten folytatta a kampányt az egyes dohányosoknak nyújtott segítségtől a politikai döntésekig. Mára látható, hogy jelentősen csökkent a dohányosok és a dohányzás miatti megbetegedések aránya is" - magyarázta Sarb Bajwa, a Brit Pszichológiai Társaság igazgatója. A pszichológusok rendelkeznek a tudással és a tapasztalattal, hogy segítsenek az ellátórendszernek az elhízás hasonlóan hatékony gyógyításában - tette hozzá.

A kutatók nem támogatják, hogy az elhízást betegségnek minősítsék, mert ezzel "elterelnék a figyelmet arról, hogy a viselkedésen sikerrel lehet változtatni".