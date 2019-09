10-ből 8 infarktust meg lehetne előzni

A hétfői kettősfronti hatás görcsös és gyulladásos panaszokat okozhat, de a szívbetegeknek is nehéz napjuk lehet.

Egy peremciklon kettősfronti hatásának következtében a csillagászati ősz kezdetén sokan kínzó, görcsös fejfájást érezhetnek és izomgörcsök is jelentkezhetnek. Sokan ingerlékenységet, nyugtalanságot tapasztalhatnak, beindulhat a szülés és a gyerekek is kezelhetetlenebbek lehetnek – írta a Meteo Klinika

Nehéz nap vár a szív- és keringési rendszer panaszaival élőkre is, a hirtelen változás nagyon megterhelő: vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet okozhat. Fontos a megterhelő feladatok végzése helyetti sok pihenés.

A napsütés hiánya és a csapadék miatt csökken a hőérzet, kellemetlen lehet a szabadban tartózkodni. Fontos a réteges öltözködés és az esernyő se maradjon otthon. A borús időben mentális panaszok is felléphetnek, gyakori lehet a levertség és a fáradékonyság. Segíthetnek a vidám színek és a fényterápia.

A csapadéktól nedves útburkolat csúszóssá válik, megnövekszik a féktáv, és a helyenként kialakuló zivatarok is ronthatnak a közlekedési helyzeten. Az utakon sok ingerült, agresszív sofőrre, figyelmetlen gyalogosokra kell számítani, fokozott óvatossággal és körültekintéssel felvértezve érdemes autóba ülni.

Allergiásoknak jó hír viszont, hogy csökken a légköri pollenszint. A parlagfű többnyire alacsony vagy közepes mennyiségben lesz jelen, a pollenterhelés várhatóan sehol sem éri majd el a magas szintet.

A lehangoltság marad



A kettősfront után csütörtökig nem kell front átvonulásra számítani. A reggeli fagyok mindenhol megszűntek, a délutánok hőmérséklete pedig attól függően alakul, hogy éppen süt a nap vagy felhők borítják az eget. Csapadék időszakosan érkezik, de nagy esőtől sehol sem kell tartani. Igazi őszi időben van tehát részünk - tájékoztatott Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója a Facebook oldalán

A vérnyomáspanaszok a kettősfront elvonulása után is megmaradhatnak, a borongós időben kifejezetten lehangoltak és fáradékonyak lehetünk. A rosszkedv a teljesítőképességre is rányomhatja a bélyegét, ingerlékenységet és tartós fejfájást is okozhat. Lehet, hogy a most kezdődött görcsös és migrénes fejfájás csak a hét második felében enyhül. A frontmentes napok ellenére az immunrendszer is tartós igénybevételnek van kitéve.