Összegyűlt a 700 millió forint Zente gyógyszerére

Több tízmilliós, részben különös körülmények között tető alá hozott szerződésekről döntenek alig több mint két héttel a választás előtt.

„Végrehajtásért felelős személy: Holovits Huba polgármester. Határidő: 2019. október 31.” – olvasható a balatonföldvári képviselő-testület csütörtöki ülésére benyújtott egyik előterjesztés végén. Ami valljuk be, a jelenlegi, Fidesz-KDNP-többségű testület komoly önbizalmáról tesz tanúbizonyságot, hiszen október 13-án mégiscsak önkormányzati választást rendeznek, azaz legalábbis az elvi lehetősége fennáll, hogy utána nem a regnáló polgármester vezeti a dél balatoni városkát. Amúgy nemcsak a Földvár-kártyához kapcsolódó előterjesztés elgondolkodtató a csütörtöki testületi üléssel kapcsolatban, ugyanis az interneten fellelhető dokumentumok alapján a kormánypárti többségű grémium megannyi, komoly jövőbeni kötelezettséggel járó döntést tűzött napirendre, melyek végrehajtása értelemszerűen már az új városvezetésre vár majd. Az ominózus városi kártyához kapcsolatos infokommunikációs fejlesztésről szóló előterjesztés például 4,8 milliós szerződési javaslatot is tartalmaz: a testület elé egyetlen ajánlat kerül majd, éppenséggel az egyik képviselő üzleti partnerének cégéé. Jól járhat az üléssel a helyi Senter Kft. is, mely a korábbi tapasztalatok alapján az önkormányzati építési megbízások nagy kedvence: a vállalkozás alakíthatott ki korábban irodát az iskolában, dolgozott 25 millió forintért a Keleti strandon, burkolta le a Piac téri parkolót 19 millióért, épített járdát és homokos pályát a tízmillióért a Nyugati strandon. Az idén pedig kosárlabdapályát betonozott hatmillióért a Keleti strandon, buszvárót épített hárommillióért, s 120 millióért dolgozott az út- és járda-felújítási programban. S ha rábólint a leköszönő testület, 19 millióért kerítést építhet az új temetőnél, 16 millióból pedig árkot burkolhat a Panoráma utcában. Beszédes, hogy a szerződéseket október 1-ig alá kell írnia Holovits Hubának… A képviselők a Balatonföldvári Nonprofit Kft. 21 százalékos béremeléséről is döntenek csütörtökön – a cég költségvetésében semmilyen pluszforrást nem találni erre -, és egy helyi ingatlan átmódosítása is napirendre kerül: a településrendezési szerződést megkötése után az önkormányzat a tervezésre a többek között Lőrincz Ferenc-féle Arker Stúdióval kötött szerződést, majd ezt a többek között a Lőrincz Ferenc városi főépítészt is soraiban tudó, a munkára rábólintó csoport értékelte az önkormányzat részéről. Megkerestük a földvári önkormányzatot, miért olyan sürgős az utolsó testületi ülésen több tízmilliós szerződéseket kötni, majdani fejlesztésekről szavazni, amikor láthatóan ezekről nyugodtan dönthetne a választások után felálló új városvezetés is, s nem érzik-e etikátlannak, hogy sok kérdésben kész tények elé állítják a majdani képviselőket és polgármestert? Az önkormányzat szerint viszont erről szó sincs, az előterjesztésben szereplő fejlesztések és beruházások mind szerepelnek az idei költségvetésben, s erre a forrás is biztosított. Arról azonban nem írtak, hogy mindezt 200 milliós fejlesztési hitel teszi lehetővé, melynek egy részét eddig még nem hívták le, tehát ez válhat esedékessé most. A Földvár-kártyával kapcsolatban pedig megjegyezték, hogy „a rendszert fejlesztő céggel az önkormányzat 2012 óta van kapcsolatban, így nem az etika, hanem a már bevezetett, egyedi fejlesztésű rendszer bővíthetősége, az észszerűség határozza meg” az együttműködést. Arra viszont nem tértek ki, hogy az érintett képviselő, akinek üzleti partneréé a cég, már 2012-ben is a testület tagja volt…