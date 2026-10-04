Micskó Benjámin hatéves, és bár nem tud róla, izomsorvadás támadta meg a szervezetét. A belgiumi szteroidkúrának köszönhetően jelenleg ép a mozgása, de rövidesen romlás következhet. Az amerikai génterápiás kezeléshez szükséges összegből mintegy 840 milliót adott össze az eddigi legmegindítóbb és legnagyobb magyar közakadozás.
Egyszerűen nem lehet megfékezni a közpénzből gazdagodó oligarcha jótékonykodását.
A civil szervezet, mely megalakulása óta több százezer adag ételadománnyal segítette az utcán élőket. A csapat mára jóval több ennél, projektjeikkel innovációt szállítanak a szociális szakellátásba, ezzel együtt érzékenyítik a társadalmat. Az alapító-vezető, Havasi Zoltán mesélt a BBM rendületlen munkájáról, amivel itthon az önkéntesség kultúráját építik.
A járvány kirobbanásának második évfordulóján, 2022 márciusában szeretnék az alkotást felavatni.
Adakozó volt az államfő és az országgyűlés elnöke.
A mai napon több mint 60 ország az adományozásra és a jótékonyságra hívja fel a figyelmet.
Bár két programot le kell állítaniuk, de ahogy a koronavírus tavaszi hullámában, úgy most is segítenek.
Sikeres volt a példátlan összefogás: összegyűlt a ritka izomsorvadásban szenvedő másfél éves kisfiú gyógyszerének ára.
Főként alapítványokat segítünk pénzzel és ruhával, de a megkérdezett magyarok több mint fele az utcán is szívesen ad pár száz forintot a rászorulóknak – derült ki egy karácsonyi közvélemény-kutatásból.
Mintegy 190 millió forintot tesz ki az a költségvetésből származó kampánytámogatás, amit a választái kudarc után - az ellenzéki párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot – Juhászéknak vissza kell fizetniük. Mindemellett az Együtt tavaly felvett egy 25 milliós bankhitelt is a kampányra, ennek a törlesztési határideje is hamarosan lejár. Hova máshova fordulhattak volna, mint azokhoz, akiknek érdekében megpróbáltak fordítani a hazai politikai viszonyokon.
Ha nincs is több, az átlag legalább. Ám a Pém családban van olyan hónap, amelynek a végén már csak zsíros kenyér és egy bögre tea jut esténként az asztalra. Takarékosan bánnak a fűtéssel, nem költenek új ruhákra - írja a Népszabadság.
Három nap alatt százhúsz tonna tartós élelmiszer gyűlt össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Adni öröm! akciójában országszerte - közölte a szervezet kommunikációs vezetője.
Egy hét alatt 6 millió forint gyűlt össze a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adományvonalán a Fülöp-szigeteki tájfun áldozatainak megsegítésére - közölte a segélyszervezet szombaton az MTI-vel.