Juhász Péter köszöni - Egyetlen nap alatt több millió

Mintegy 190 millió forintot tesz ki az a költségvetésből származó kampánytámogatás, amit a választái kudarc után - az ellenzéki párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot – Juhászéknak vissza kell fizetniük. Mindemellett az Együtt tavaly felvett egy 25 milliós bankhitelt is a kampányra, ennek a törlesztési határideje is hamarosan lejár. Hova máshova fordulhattak volna, mint azokhoz, akiknek érdekében megpróbáltak fordítani a hazai politikai viszonyokon.