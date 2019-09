Karácsony nyulai vonták kérdőre Tarlós Istvánt

Számos egyezés mutat arra, hogy a Pécsen szépen kereső Vári Attila magának hagyott jóvá egy érdemi summát annál a Mohácsi Torna Egyletnél, ahol az elnök Bánki Eriknek, a Fidesz erős emberének testvére, egyben Vári üzlettársa.

Amíg Kemény Dénes irányította a Magyar Vízilabda Szövetséget, nem került aláírás arra a sportfejlesztési programra, amit a Mohácsi Torna Egylet (MTE) nyújtott be meg áprilisban, és tervei szerint tao-pénzekből finanszírozott volna. A hiányzó szignót végül Vári Attila pótolta, pár héttel azután, hogy a búcsúzó Kemény Dénest követve ő lett a vízilabda-szövetség elnöke. Hogy mi okozta a késedelmet, arról csak találgatások vannak, a legtöbben a formai-technikai problémákról beszélnek. Sportági információk szerint mindenesetre akad egy figyelemre méltó tétel az anyagban. Szerepel ugyanis két táblázat, melyeket gondosan anonimizáltak. Az egyik a kipontozott neveket és a díjazást sorolja, a másik a végzettséget (és az erről szóló dokumentumot kiállító intézményt), illetve a munkaköröket taglalja. Sportági információk szerint az egyik kipontozott név Vári Attiláé, aki szakmai tanácsadóként erősíti a programot, havonta papírforma szerint 80 órát dolgozik, és ezért bruttó 220 ezer forint illeti meg. Az információkat hitelesíti, hogy a dokumentum vége felé a végzettségeket igazoló nyilatkozatok között már felbukkan Vári Attila neve – és az itt megadott munkaköri leírás egyezik a neveket mellőző táblázatban szereplő munkaköri leírással. Azaz Vári Attila adatai közöl egyezik a végzettség helye (Semmelweis Egyetem TF), a szak (vízilabda szakedző), a végzettség (szakedző), és végül a név. Természetesen próbáltuk elérni Vári Attilát, aki nem reagált a megkeresésünkre, amit megteszi, cikküket frissítjük. Mindenesetre a most úgy tűnik, Vári szövetségi elnökként magának hagyott jóvá egy évi több mint 2,64 milliós juttatást egy sportegyesületnél. Amelynek elnöke egyébként a Fidesz erős emberének, Bánki Eriknek a testvére, Bauer Nándor Zsolt, aki üzlettársa is Várinak, egy Komlódi András nevű ügyvéddel tulajdonolják közösen a Cardio Complex nevű kft-t . Vári jelenleg a pécsi önkormányzatsportcégét vezeti, a budafoki sportvezetőt indítja a Fidesz a baranyai megyeszékhely polgármesteri székéért.