3500 ingyenes programmal készülnek a Kutatók éjszakájára

Pénteken és szombaton országszerte 53 településen csaknem 150 helyszín várja az érdeklődőket.

Mások mellett egyetemek, középiskolák, könyvtárak, levéltárak és múzeumok csatlakoztak a programsorozathoz - mondta el a rendezvényről tartott szerdai sajtótájékoztatón Kardon Béla, az RCISD Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont tudományos igazgatója. A Kutatók éjszakája egy összeurópai rendezvénysorozat, amelynek célja a fiatalok megnyerése a kutatói pályának, viszont a programok minden korosztály érdeklődésére számot tarthatnak. Idén több mint 3500 különféle ingyenes programmal várják a látogatókat. A rendezvény most is kétnapos lesz, péntek után sok helyszín szombaton is fogadja a látogatókat. Minden egyéb információt megtalálnak a Kutatók éjszakájának honlapján