Az önkormányzatok államosítása

Nem az a kérdés, hogyan lehet eltávolítani Donald Trumpot a Fehér Házból, hanem az, miképpen lehet majd megszabadulni az emlékétől. Attól, hogy egy nyilvánvalóan személyiségzavaros, gátlástalan hazudozó lehetett az Egyesült Államok elnöke. Miként lehetne megbékélni azzal, hogy pillanatnyi zavarodottságában az istenadta nép ezek szerint bárkit hajlandó megválasztani, ha az illető elég harsányan kiabál? Ez persze nem meglepetés, a problémát már Athénban, majd Rómában is felismerték, s a közjó érdekében korlátozták a választott vezetők hatalmát. .

A legfrissebb példa a brit kormányfő, akiről a legfelső bíróság mondta ki, hogy félrevezette a királynőt, és jogtalanul küldte szünetre a parlamentet. Az amerikai elnök hatalma sokkal nagyobb, mint a brit miniszterelnöké, de az ókor történelmében és a jogfilozófiában jártas alapító atyák alaposan körülbástyázták mindenféle ellensúlyokkal. Ők úgy gondolták, hogy a királyi, ma már inkább úgy látjuk, hogy bármilyen zsarnokság kialakulása ellen. Az egyik ellensúly az elnök elmozdítására irányuló eljárás, az impeachment.

Ez azonban nem jogi, hanem politikai eszköz. Ráadásul az elnök elmozdítása is körül van bástyázva, olyannyira, hogy az 1776-os államalapítás, illetve az alkotmány 1787-es elfogadása óta még egyszer sem vitték végig az eljárást. Trumppal kapcsolatban most csak annyi történt, hogy a különböző ügyeiben eddig is folyó kongresszusi vizsgálatok célja immár hivatalosan is annak megállapítása, hogy van-e ok az impeachmentre. Van, de az elnökről végső soron a republikánus szenátorok fognak dönteni - csak akkor lehet leváltani, ha azt ők is megszavazzák. Ennél valószínűleg célszerűbb kivárni a 2020 novemberi elnökválasztást. De ha Trump csupán választást veszít, akkor a következő nemzedékekre is rá fog vetülni az árnyéka