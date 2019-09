Focicsapatnyi határon túli magyar indul az önkormányzati választásokon

Családi támogatással terebélyesedik a polgármester rózsadombi háza körüli telek, Láng szerint ebben nincs semmi kivetnivaló.



Tovább nőtt a II. kerületi fideszes polgármester rózsadombi családi háza körül a telek, miután Láng Zsolt édesanyja újabb területet vásárolt meg a szomszédban az egykori SZOT-szálló erdejéből – értesült a 24.hu . Láng Zsolt – akinek vagyonnyilatkozata szerint további két társasházi ingatlana van a II. kerületben – a nagy állami beruházások kivitelezőjeként ismert Market Zrt.-vel építtette fel a házát 2013-ban a dunai panorámás Apostol utcában. A ma már biztosan több százmillió forintot érő ház építési költségei jócskán meghaladhatták a politikus akkori hivatalos bevételeit, a vagyonnyilatkozata szerint jelentős, akkor 40-50 milliós megtakarításai mégis gyarapodtak, mire elkészült a többszintes épület. Láng magyarázata szerint hozzátartozói segítették a pénzügyi fedezet előteremtésében.

A mama is besegített

Rövidesen az is kiderült, hogy a házhoz tartozó udvart nem a polgármester vette meg teljes egészében: a Blikk írta meg, hogy a 708 négyzetméteres házhely mellett a fideszes politikus édesanyjának nevén is van egy kisebb ingatlan. Láng Péterné pályázat és árverés nélkül 47 ezer forintos négyzetméteráron vásárolta meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től a 189 négyzetméteres földterületet, amit az akkoriban még romos állapotban lévő SZOT-szállóhoz tartozó erdős hegyoldalból kanyarítottak le. A meredek részen fekvő, önmagában beépíthetetlen földdarabról

az állami MNV Zrt. valamiért úgy gondolta, jobb kezekben lesz Láng Zsolt édesanyjánál, akinek egyébként nem ezen a környéken van a lakcíme.

A terület az építkezés során a polgármester telkének integráns része lett: a Google légi felvételeinek tanúsága szerint Láng fel is töltötte, és az udvar többi részével egy szintben hozta, így szélesebb, füvesített udvart nyert vele a ház Dunára néző oldalán. Maradt azonban egy szakasz, ahol továbbra is túl közel volt a telekhatár a házhoz. Ezen a szépséghibán is Láng édesanyja segített. Mint a 24.hu megtudta, Láng Péterné tavaly ismét vásárolt ott egy földdarabot, amivel 316 négyzetméteresre egészítette ki a nevén lévő ingatlant.

Az állam után Wábererékkel üzleteltek

Ezt azonban már nem az államtól kellett megvennie, mert az egykori SZOT-szállót időközben értékesítették Wáberer György milliárdosnak, aki a kerület legkomolyabb beruházását indította el rajta. A kivitelező munkákat ebben az esetben is a Market Zrt.-re bízták. Wáberer 2016-ban kapott engedélyt arra, hogy a Rózsadomb alját évtizedeken keresztül elcsúfító betontorzót lebontsa, és új épületet húzzon fel a szellemszálló helyén. Az Elysium fantázia néven futó nagyszabású beruházással egy olyan 96 lakásos luxustársasházat építenek fel, amelyben kétmillió forint fölött vannak a négyzetméterárak. A polgármester édesanyjának tehát Wábererék adták el az újabb telekrészt. Az üzlet hátteréről a lap megpróbált információkat kapni a milliárdos cégétől, de elzárkóztak a nyilatkozattól.

Megvettük, és akkor mi van?

Láng Zsolt viszont válaszolt kérdéseikre, amelyekkel azt firtatták, hogy a vagyonnyilatkozata szerint nagyjából 45 millió forint megtakarítással rendelkező II. kerületi polgármesternek miért az édesanyja vásárol telket egy, a kerületben óriásberuházást végrehajtó cégtől. Láng válasza szerint „nem titok, soha nem is volt titok”, hogy az érintett telek az édesanyja tulajdona. Hozzátetette, az adásvétel piaci áron történt, nem közszereplő magánszemélyek között zajlott, a II. kerület pedig hatóságként nem járt el az ügyben. A polgármester egyúttal értetlenségét fejezte ki, hogy a telekvásárlás ügye foglalkoztatja a sajtót.



„Hogy az a szomszédos egykori SZOT szálló egy használhatatlan telekdarabjából származik? Sem én, sem családom nem sértettünk jogszabályt. De még jó erkölcsöt sem. Nem tettünk kárt sem közvagyonban sem más vagyonában, és semmi olyan nem történt, ami ne történhetne meg két átlagos magánszereplő között”

- írta a portálnak küldött válaszlevelében.