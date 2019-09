Kiszivárogtatott felvétel hozta kínos helyzetbe Karácsony Gergelyt

A főpolgármester-jelölt zuglói lopásokról, a családját érő fenyegetésekről beszélt, és arról, hogy elásnák, ha visszamenne a kerületbe.

Súlyos állításokat tartalmazó felvétel jelent meg szerdán a Herbal Reality youtube-csatornáján, ami Karácsony Gergely és egy ismeretlen személy bizalmas beszélgetését rögzítette. Nem sokkal később a hanganyag már nem volt elérhető a videómegosztón, de több más helyen felbukkant a weben – írja a felvételt először szemléző 444.hu

Az ellenzéki főpolgármester-jelölt a hallhatóan vágott anyagon arról beszél, hogy több szocialista képviselővel is komoly konfliktusai voltak, másokat pedig nem tart alkalmasnak: „Az a veszély nem fenyeget, hogy a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébet megnyeri a választást” - mondta például egy alkalommal a DK-politikusáról. Horváth Csabát nehezen mozdítható MSZP-s sziklaként jellemezte, aki viszont Zuglóban megállná helyét és megálljt tudna parancsolni a helyi MSZP-s háttérszervezkedésnek is.



„Ennek az alternatívája pedig egy sokkal jobb renoméjú, volt iskolaigazgató, akit a helyi szocik akarnak, aki két perc után nem fogja tudni, hogy hol van, és szétlopnak mögötte mindent. Csabának legalább annyi esze van, hogy tudja mi az, amiért börtönbe lehet menni. Ez nyilván kifelé nagyon ciki, meg tartalmiakban is sok szempontból ciki.”

Az egyik utolsó kérdésre felelve Karácsony azt mondja:

„Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (...) tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni.”

A végére marad talán az egyik legsúlyosabb mondat: a kérdező Tóth Csabára, az MSZP zuglói elnökére, a kerület egyik legbefolyásosabb politikusára tereli szót, akiről Karácsony a közzétett és megvágott felvétel szerint azt mondja, hogy mindig is mérges viszonyban álltak, de ez a kapcsolat politikailag le volt dugózva. Itt hirtelen csend támad, majd az eltorzított hangú kérdező azt kérdezi:

„- Igaz, hogy megfenyegette a családodat? - Ne viccelj. Többször.”

Karácsony szerint a felvételt manipulálták, de örül a leleplezésnek

Karácsony Gergely később a 444.hu és más lapok megkeresésére is megszólalt – kérdéseinket mi is elküldtük a politikusnak. Mint magyarázatként elmondta, ő nem Tóthról beszélt a fenyegetés kapcsán, hanem egy gazdasági szereplőről, az elásást politikai értelemben értette, a felvételt pedig manipulálták. Azt is igyekezett cáfolni, hogy Zuglóban szerinte mindent szétlopnának, úgy pontosított: ezt egy rossz forgatókönyvtől való félelem mondatta vele.

A főpolgármester-jelölt később Facebook-oldalán is kommentálta a történeteket. Ott titkosszolgálati módszerekkel történő lehallgatásról beszélt, és arról, hogy a hangfelvételt habonyi-rogáni fondorlatként hozták létre. „…. nem hangzik el semmi érdemi, amiről nem beszéltem volna korábban a nyilvánosság előtt is. Beszéltem arról, hogy gazdasági szereplők megfenyegettek – itt sem beszélek másról. Beszéltem arról, hogy sok vita volt korábban az ellenzéki oldalon. És beszéltem arról is, hogy nálam zéró tolerancia van a korrupcióval szemben. Örülök a „leleplezésnek” – immár minden budapesti tudhatja, hogy a magánbeszélgetésekben is ezt vallom” - írta bejegyzésében Karácsony Gergely.