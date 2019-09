Ahmed H-t Ciprusra toloncolják

Biztos benne, hogy titkosszolgálati eszközökkel készítették azt a hangfelvételt, amin arról beszél többek között: „Ha én visszamegyek Zuglóba, engem elásnak”.

Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Karácsony Gergely az ellenzéki összefogás főpolgármester-jelöltje, hogy feljelentést tesz amiatt a kiszivárgott hangfelvétel miatt, amin többek között zuglói korrupciós ügyekről beszél. Az összevágott felvételen Karácsony Gergely beszélgetőpartnere hangját eltorzították, a háttérben gyermekzsivaj hallatszik – a politikus ezért azt mondta, biztos benne, hogy egy magánbeszélgetését rögzítették titkosszolgálati eszközökkel, ezért tesz feljelentést. Karácsony Gergely azt mondja, Horváth Csabának „vigaszágot” jelentett az előválasztás és a zuglói polgármesterjelöltség, bár szerinte ennek alternatívája „hogy egy egyébként sokkal jobb renoméjú, mondjuk, kirúgott iskolaigazgató, akit a szocik akarnak, aki két perc után nem fogja tudni, hogy hol van, és szétlopnak mögötte mindent. A Csabának legalább annyi esze van, hogy tudja, mi az, amiért börtönbe lehet menni”. Az is elhangzik, hogy „a Tüttő Katát én is benéztem, nem tudtam, hogy a Leisztingernek vannak ezek az ügyei az V. kerületben. A Tüttő egyébként a XII. kerületben is indulhatott volna, ha tudom ezeket, csak én is későn tudtam meg”. (Leisztinger Tamás lapunk tulajdonosa.) A beszélgetés egy részében Tóth Csabáról, az MSZP zuglói alelnökéről van szó, ezután elhangzik az Karácsony részéről, hogy (valaki) többször megfenyegette a családját. A főpolgármesterjelölt a DK XVII. kerületi polgármesterjelöltjére, Gy. Németh Erzsébetre utalva azt is elmondja, „az a veszély nem fenyeget, hogy őt választják meg” a kerületben.

A sajtótájékoztatón Karácsony Gergely tagadta, hogy Tóth Csaba fenyegette volna meg, mint mondta, korábban is többször beszélt arról, hogy a Fideszhez köthető gazdasági szereplők megfenyegették. - Többször előfordult, hogy ezek az emberek megkerestek bizonyos beruházásokkal kapcsolatban, de kidobtam őket, mint macskát szarni” - mondta szó szerint. Arról is beszélt, az utóbbi időben többször előfordult, hogy puskamikrofonokkal, teleobjektívekkel követték, beszélt olyan emberrel, akiről kiderült, hogy távoli hangrögzítésre alkalmas berendezések vannak nála, ezért biztos benne, hogy titkosszolgálati eszközökkel készült a felvétel. A Népszava kérdésére, miszerint ha ennyire negatívan értékeli azt a közeget, ami körülveszi, hogyan tudna eredményesen dolgozni főpolgármesterként, ha megválasztják, Karácsony Gergely azt válaszolta, „Zuglóban bebizonyította, hogy tud ellenséges közegben is eredményesen dolgozni, így főpolgármesterként is eredményes lesz”. Gy. Németh Erzsébet esélyeivel kapcsolatban úgy fogalmazott, a kerület különösen nehéz terep a baloldal számára, erre utalt a hónapokkal ezelőtt készült felvételen, de a DK-s politikus kampánya azóta meggyőzte, hogy Gy. Németh Erzsébetnek van esélye a kerületben. Karácsony Gergely szerint az ilyen támadások csak megerősítik ambícióit, az ellenzéki összefogás pedig erős és szilárd. Ugyanerről beszélt Molnár Zsolt az MSZP, Soproni Tamás a Momentum fővárosi vezetője, valamint Gy. Németh Erzsébet is.