Ha harc, legyen harc

Homlokegyenest eltérően értelmezik a kardot rántó demokraták és az ellentámadásba átmenő republikánusok az amerikai elnök telefonos megbeszélését az ukrán államfővel.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij július 25-i beszélgetésének leirata igazolja az alkotmányos felelősségrevonási-eljáráshoz, az impeachmenthez szükséges vizsgálat megindítását – jelentette ki Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke.

"Az emlékeztető megerősíti, hogy az elnök olyan magatartást tanúsított, amely aláássa választásaink integritását, az elnök által viselt hivatal méltóságát és nemzetbiztonságunkat is" - olvasható a közleményben.

Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának – szintén demokrata párti - vezetője szerint a leirat a vártnál is terhelőbb Trumpra nézve, a dokumentumban olvasható kijelentések a maffia fenyegetéseire emlékeztetnek. Az igazságügyi tárca viszont azt közölte, hogy nem talált semmi törvényelleneset a júliusi telefonbeszélgetésben elhangzottakban, így nincs szükség további vizsgálatra. Donald Trump úgy nyilatkozott: teljes átláthatóságot kér azokkal az információkkal kapcsolatban, amelyek miatt elindították ellene az impeachment előkészületeinek folyamatát, de ragaszkodik a teljes átláthatósághoz Joe Biden és fia, Hunter jövedelmező ukrajnai ügyleteinek feltárását illetően is. A Pelosi által bejelentett vizsgálat azt hivatott kideríteni, nyomást gyakorolt-e Trump Zelenszkijre annak érdekében, hogy tárják fel Biden fiának az ügyleteit. Joe Biden jelenleg a Demokrata Párt egyik legtöbb támogatottságot élvező elnökjelölt-aspiránsa. A Fehér Ház által nyilvánosságra hozott emlékeztető arról tanúskodik, hogy az elnök többször is arra biztatta ukrán hivatali kollégáját, indítsanak vizsgálatot Bidenék ellen. Trump szerint azonban nem volt semmilyen nyomásgyakorlás. Amit egyébként Zelenszkij is tagad, mondván, rá senki nem gyakorolhat nyomást, mert ő „egy független ország államfője”. Az amerikai sajtó korábban már beszámolt arról, hogy Biden 2014-ben, alelnökként azt közölte Petro Porosenko akkori ukrán államfővel: Washinton megvonja az egymilliárd dolláros hitelgaranciát Ukrajnától, ha a fiát, Hunter Bident nem teszik meg az ukrán gázipari cég igazgatótanácsa tagjának. Ez meg is történt. Később pedig, amikor az ukrán ügyészség vizsgálódni akart volna Hunter Biden havi 166 ezer dolláros juttatásának ügyében, Joe Biden azzal fenyegetőzött, hogy leváltatja a főügyészt. A demokraták, akiknek többségük van a képviselőházban, meg tudják ugyan indítani a Trump leváltását célzó eljárást, de az elmarasztaló kongresszusi verdikt kimondásához, az elnök menesztéséhez már kétharmad igen voks kellene a szenátusban, ott viszont a republikánusok vannak többségben.