Marad a patthelyzet Izraelben

A külügyminisztérium tanácsadója szerint az Egyesült Államok nem tett semmit a közös nyilatkozatban foglaltak megvalósítása érdekében.

Kétséges egy jövőbeli csúcstalálkozó kilátásai Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető között, mert nem történt előrelépés az eddigi megállapodások végrehajtásában – közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség csütörtökön. Az Egyesült Államok nem tett semmit a közös nyilatkozatban foglaltak megvalósítása érdekében, amit Trump és Kim első találkozójuk alkalmával fogadott el tavaly Szingapúrban – idézte a KCNA Kim Kje Kvant, a phenjani külügyminisztérium tanácsadóját, aki szerint ezért egy újabb találkozó értelme és esetleges kilátásai is kétségbe vonhatók. A tisztségviselő egyben bírálta a közös amerikai-dél-koreai hadgyakorlatokat, valamint a kommunista állammal szembeni szigorított amerikai szankciókat és nyomásgyakorlást. Kim Kje Kvan közleményében kiemelte azt is: a „washingtoni politikusoknak rögeszméjévé vált”, hogy Észak-Korea csak akkor számíthat fényes jövőre, ha előbb feladja nukleáris fegyvereit. Leszögezte, hogy torz az az álláspont is, miszerint a szankciók késztették volna a phenjani vezetést párbeszédre.



„Mindez számomra kétségbe vonja, hogy sikerülne-e újabb áttörést elérni az amerikai-észak-koreai viszonyban egy újabb csúcstalálkozóval” – fogalmazott az illetékes.

Kim Kje Kvan ugyanakkor megállapította, hogy



Trump „eltér elődeitől politikai értelemben és határozottságában”, ezért reményt fűz az amerikai elnök „bölcs és bátor döntéséhez”, amellyel esetleg ismét közelebb hozhatja egymáshoz az Egyesült Államokat és Észak-Koreát.