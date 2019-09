335,30 forinton az euró

Jövő év nyarától üzemelhet teljes kapacitással a Ferihegyen épülő új szárny- tudta meg lapunk a Wizz Airtől.

A tervek szerint a jövőben sokkal kevesebbet kell majd sétálni a kapuktól a repülőgépekig, mert a gépek közvetlenül a kijáratok előtt fognak állni. Mint arról a Magyar Nemzet nyomán beszámoltunk a Budapest Airport (BA) nemrégiben a kettes terminálhoz új szárnyat kezdett építeni, a munkával pedig a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Zrt.-t bízták meg. A Wizz Air értesülései szerint az új szárny bizonyos járatokat már januártól fogad, illetve indít, ám jövő év nyarától kezd teljes kapacitással üzemelni, mikor teljes egészében átveszi a jelenleg használt ideiglenes bádogterminál szerepét. Mint írtuk, korábban komoly kormányzati támadások érték a BA-t, a repülőtéren kialakult áldatlan állapotok – elsősorban a bádogterminál – miatt, ám mint azóta kiderült, tényleges kormányzati szándék volt a korábban privatizált BA visszaszerzésére, ám ez meghiúsult. Ugyanakkor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter még áprilisban kijelentette, hogy év végéig adnak haladékot a BA-nak, hogy bontsa le a bádogterminált, különben, a kormány rendeleti úton tiltja be a használatát. Bár a BA korábban beharangozott fejlesztési terveiben későbbre tervezték az új terminál kialakítását, a jelek szerint felgyorsították a fejlesztésnek ezt a részét. Az új szárny a jelenlegi „bádogterminálhoz” hasonlóan könnyűszerkezetes épület lesz, de sokkal magasabb színvonalú kiszolgálást tesz majd lehetővé, így a Wizz Air szerint több ülőhely lesz benne, és lesznek benne kereskedelmi egységek is. Ezeket azok is meglátogathatják majd, akiknek máshonnan indul a gépük, mivel az új szárny egybeépül a meglévő, 2B-es terminállal. A Wizz Air szerint a repülőtéri használati díjak ugyanakkor nem változnak, ezért az új szárny használata a repülőjegyek árára sem lesz hatással.