Mumbai tengerpartját tisztítja egy magyar nő

Több száz önkéntessel közösen már 55 ezer tonna hulladékot gyűjtött össze az a nő, aki férje miatt költözött Indiába.

Onnantól kezdve minden alkalommal 2-3 táskányi szemetet vittek el a kukába. Egy idő után a Facebookra is posztolták a zsákokat és megírták, a jövő héten is mennek, hátha van valakinek kedve csatlakozni. Bár a bejegyzéseket sokan lájkolták, sokáig csak maguk szedték a szemetet. Aztán a felhívásukat meglátta egy újságíró, interjút készített velük és innentől kezdve sok helyen szerepeltek és 4-5 hónapig rengetegen is csatlakoztak hozzájuk. Utána megcsappant a lelkesedés, volt, hogy megint egyedül mentek, igaz, olyan is, hogy ötszázan.