A jószomszédi viszonnyal magyarázzák, hogy Orbán a magyar himnuszt támadó párt elnökével pózolt

A Szlovák Nemzeti Párt nemrégiben megakadályozta volna, hogy szlovákiai rendezvényeken „idegen himnuszt” énekeljenek – Orbán Viktort ez sem zavarta a barátkozásban.



Nagy felhördülést váltott ki, hogy Orbán Viktor szeptember 9-én, a szlovák–magyar válogatotti meccsen Andrej Dankóval, a korábban hírhedten magyarellenes Szlovák Nemzeti Párt (SNS) új elnökével fotózkodott, és együtt nézték végig az amúgy a magyar válogatott vereségével záruló mérkőzést.

Dankó ugyan visszafogottabb az SNS korábbi vezetőjénél, Jan Slotánál, de pártjánál némi magyarellenesség azért most is belefér: március végén ők nyújtották be a szlovák parlamentnek azt a törvényjavaslatot, ami lényegében megtiltotta, hogy szlovákiai meccseken vagy bármilyen nyilvános rendezvényen idegen himnuszokat énekeljenek, a szabálysértőket pedig 7000 eurós bírsággal sújtották volna. A javaslat, ami kimondottan a dunaszerdahelyi DAC-csapat meccs eleji himnuszéneklést akadályozta volna meg, végül Andrej Kiska köztársasági elnök vétóján akadt el.

„Tisztelt Miniszterelnök úr, – Miért játszik kettős játékot? Miért kokettál le azokkal a nacionalista politikai vezetőkkel, akik ellenségnek tartják a magyar kisebbséget? – Miért olyan európai szélsőséges politikusokkal barátkozik, akik saját hazájukban a magyarok életét nehezítik? Tisztelettel várom válaszát!” – fogalmazott Orbán Viktornak írt Orbán ennek ennek tudatában mégis vidáman ölelkezett a meccs során Andrej Dankóval, akitől egy aranyozott fokost is kapott – derült ki a szlovák politikus Facebook-oldaláról. A furcsa jelenetre Kocsi-Cake Olívió, a Párbeszéd politikusa kérdezett rá:– fogalmazott Orbán Viktornak írt levelében

Az üzenetre megszokott módon ezúttal sem Orbán válaszolt, hanem Dömötör Csaba államtitkár , aki szerint

a határon túli magyarok támogatása kiemelten fontos a kormány számára;

soha nem volt még Közép-Európában olyan erős egység és egyetértés az országainkat érintő legfontosabb kérdésekben, mint most;

Magyarország és Szlovákia sikeres és jó viszonya az egyik kulcsa az erős Európának. Fontos partnerei vagyunk egymásnak, és ebbe beletartozik az is, hogy a miniszterelnök a szlovák parlament házelnökével találkozik.

Magyarán, a közös jópofizás még úgy is belefért a miniszterelnöknél, ha az SNS korábban a teljes felvidéki magyarságot megfosztotta volna a magyar himnusz nyilvános éneklésének lehetőségétől. A szlovák radikális párt kísérletét nem bocsátották meg a válogatott meccsére érkező magyar szurkolók sem, azonban hasonlóan szégyenletes módon álltak bosszút: a meccs elején végig fütyültek a szlovák himnusz bejátszásakor, ami később zárt kapus meccset ért az UEFA döntése alapján.