Beszakadt az út a Ferenciek terén

A Kossuth Lajos utcában a BKK szerint sávelhúzással irányonként egy sáv járható, a Város Szíve Facebook-bejegyzése szerint alakul a közlekedési káosz a környéken.

A Város Szíve Facebook-bejegyzése szerint a gödör másfél méter mély és több mint két sáv széles. Az út a hónapok óta felbontott részen szakadt be. Mint írják, nem ez az első jel, hogy a beruházás minősége nem a legtökéletesebb, néhány hete arról posztoltak videót, hogy ködszerű por kavargott ugyanott.

A poszt szerint a környéken teljes a közlekedési káosz, az Astoria, a Blaha Lujza tér „elesett”, és nem is várható, hogy egyhamar ki tudnák javítani a tönkrement útszakaszt. A klímasztrájk miatt egyébként amúgy is nehéz a belvárosi közlekedés, mint megírtuk , a demonstráció a éppen arra, a belváros több forgalmas útszakaszán is forgalomkorlátozásra kell számítani.