Meghalt Szekó József, Mohács polgármestere

A kormánypártok azzal védekeztek, hogy az arculat narancssárga színe, geometriai ábrái, a nemzeti trikolór használata nem védett elemek, azaz bárki felhasználhatja őket. Az ellenzéki szövetség polgármesterjelöltje közölte, hogy ha kell, az Alkotmánybíróságig viszik az ügyet.

Az érdi választási bizottság csütörtök esti ülésén elutasította a helyi ellenzék beadványát: az MSZP, az LMP, a DK, a Civil ÉRDek, az Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, a Momentum, a Mindenki Magyarországa, a Párbeszéd és a Magyar Liberális Párt azt kifogásolta, hogy a Fidesz-KDNP és Összefogás Egyesület jelöltjei azt kifogásolták, hogy a kormánypárti jelöltek a Modern Városok Program (MVP) Érd által – azaz közpénzből – elkészíttetett arculatával kampányolnak. Az ellenzék szerint a Fidesz-KDNP-Összefogás Egyesület és jelöltjei súlyosan megsértették a választási törvény választások tisztaságára, a jelöltek és jelölő szervezetek esélyegyenlőségére vonatkozó passzusát. A választási bizottság előtt elfogadta a kormánypártok érvelését. E szerint az MVP-szerződés jóval a kampány előtt született, így nem lehet választási eljárás része. Az ellenzék viszont éppenséggel nem ezt, hanem a Fidesz-KDNP-Összefogás kampányát kifogásolta – ahogyan ezt az Index megírta –, mely megegyezik egy ma is futó önkormányzati kampánnyal, s szerintük az sem mellékes, hogy az arculattervező céggel kötött szerződéseket mindkét esetben T. Mészáros András írta alá: egyszer, mint polgármester, másodszor, mint az Összefogás Egyesület elnöke. Vagyis pontosan tudnia kellett, hogy az Összefogás olyasvalamiért fizetett, amit a város egyszer már megrendelt és kifizetett. A helyi ellenzék szerint ez amúgy hanyag kezelés a polgármester részéről, hiszen az MVP-arculat a városé, azaz kifogásolnia kellett volna, hogy egy civil szervezetnek is eladták. A kormánypártok azzal védekeztek, hogy az arculat narancssárga színe, geometriai ábrái, a nemzeti trikolór használata nem védett elemek, azaz bárki felhasználhatja őket. A kifogás azonban nem ezek használatára, hanem az MVP-kampánnyal teljesen megegyező dizájnként alkalmazásra vonatkozott. Mindkét esetben ugyanis ugyanolyan árnyalatú narancssárga a háttér, a vonalak, a kép-háttér vonalak dőlésszöge és a betűtípus azonos, ahogyan a dizájnelem háromszögek fehérből sötétnarancsba történő átmenete is, ugyanúgy használták fel a nemzeti színeket, megegyezik az „Érd Épül!” és a felhasznált fotók nagy része is.