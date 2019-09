Az impeachment "végre felnyitotta a szemeket”

Egy demokrata szerint Donald Trump most már tényleg nem védhető tovább. Egy republikánus viszont még inkább várna az ítélkezéssel.

„Ha ez nem nyitotta fel a republikánusok szemét, akkor semmi” - vág bele hevesen Matthew, akit egy Los Angeles-i előadáson faggatok. Matthew 43 éves, a közszférában dolgozik, demokrata szavazó és mélységesen hisz abban, hogy a 2020-as választásokon a női szavazatok gyarapodásával leváltható a jelenlegi elnök, Donald Trump. Kétségtelen, hogy az egész ország figyelme most Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyilvánosságra került telefonbeszélgetésére irányul, pártállástól függetlenül. Mint azt már korábban megírtuk, az amerikai elnök arra próbálta meg rávenni Zelenszkijt, hogy indítson nyomozást eddigi legfőbb politikai kihívója, a demokrata Joe Biden ellen. Egy rejtélyes szivárogtató belső ellenőréhez fordult az ügyben, jelentést írt a történtekről. De nem ez az egyetlen irat, ami napvilágot látott: a két vezető közötti beszélgetés leiratáról készült jegyzet is nyilvánossá vált - ezt maga a Fehér Ház tette közzé. A leiratot egyébként nem abban az informatikai rendszerben tárolták, amelybe szokás szerint kerülne, hanem a rendkívül érzékeny információkat tartalmazó dokumentumok között, ami szintén felvet néhány kérdést. A demokraták a birtokukba jutott iratokkal végül hivatalosan is az impeachment, a Trump elleni alkotmányos vádemelési eljárás előkészítése mellett döntöttek. Ő az egészet - az orosz befolyással kapcsolatos két évig tartó nyomozáshoz hasonlóan - „boszorkányüldözésnek” titulálta, és jelenleg is próbálja Bidenre terelni az emberek figyelmét. Matthew egészen idáig rossz politikai döntésnek tartotta az alkotmányos vádemelési eljárást. Szerinte például az FBI igazgatójának kirúgása után egyszerűen rossz taktika lett volna meglépni, mert elvesztették volna minden esélyüket a jövő évi elnökválasztáson. Ám a most nyilvánosságra került telefonbeszélgetés jegyzeteinek elolvasása után már másként látja a dolgokat. „A republikánusok az elmúlt években elképesztő hűséget mutattak valakihez, akit számtalan nő megvádolt azzal, hogy szexuálisan zaklatta. Megcsalta a feleségét egy pornósztárral, majd megvásárolta a nő hallgatását. Mindemellett embertelenül kezelte a menekült gyerekeket a határon. Az ország megosztott, nagyon is, de azt gondolom, hogy ebben, ami most történt, talán egyetértünk” - sorolta érveit. „Mivel még nem erősítették meg száz százalékosan a szivárogtató állításait, szerintem várnunk kellene, mielőtt véleményt alkotunk. Jelenleg még nem áll elegendő információ a rendelkezésünkre” - vélekedett ugyanakkor Patricia, aki jelenleg PR-osként dolgozik. A családja generációkra visszamenőleg a republikánusokat támogatta szavazatával, ám egy dolgot mégis fontosnak tartott kiemelni, hogy nem Trump-szavazó, hanem republikánus. „A beszélgetés kivonata elég egyértelmű, személyes javára akarta fordítani a pozícióját, visszaélt a hatalmával. És gondolom, nem ez volt az egyetlen alkalom. Szerintem még fogunk több kivonatot is látni az elkövetkezendő hetekben. De az impeachment eljárást szerintem nem fogják keresztülvinni a szenátuson, kivéve ha valamilyen elképesztő terhelő bizonyítékkal sikerül előállnia valakinek” - latolgatott. Tüntetéseknek egyelőre nyoma sincs az országban. Az indulatok inkább a Twitteren olvasható kommentárokban forrnak, ahol azért egyértelműen látszik, hogy Trump szavazótáborának kemény magját - ahogy a korábbi botrányok -, úgy ez a telefonbeszélgetés sem ingatta meg. Szerintük az elnöknek egyszerűen „nem kell a szabályok szerint játszania, hiszen már annyi jót tett az országért.”