Régi ismerősök jönnek Szegedre a BL csoportmeccsre

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok újabb sérülést szenvedett, így csak segítőként tarthat a válogatottal.

Újabb sérülést szenvedett, így az előzetes tervekkel ellentétben versenyzőként nem tud bemutatkozni a stuttgarti világbajnokságon Berki Krisztián - tudatta közleményében a Magyar Torna Szövetség. „Nagyon el vagyok keseredve - idézi a közlemény Berkit -, hiszen csütörtök késő este vált biztossá, hogy nem versenyezhetek a világbajnokságon. Múlt hét csütörtökön megkaptam az utolsó injekciómat, mivel az edzések közben sokszor volt fájdalmam, ezért így tudtam csak készülni. Hétfőn mindkét edzés nagyon jól sikerült, nem fájt a vállam, kedden – mivel nagymamám elhunyt és a temetésén voltam – nem edzettem. Szerdán is minden rendben ment, aztán csütörtökön a melegítéskor a vállkörzés során mintha beakadt volna a kezem, hallottam egy roppanást, és hirtelen nagy fájdalmam lett, a kezemet már nem tudtam 45 fok fölé emelni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a hétfő délutáni tréning utolsó mozdulatánál olyan érzésem volt, mintha kiment volna a vállam és vissza, de semmi probléma nem volt utána, így nem is foglalkoztam vele.” Az olimpiai bajnok és mestere, Kovács István rögtön jelezték a problémát a gyógytornásznak és az orvosnak, akik minden további mozgástól eltiltották. Ettől függetlenül Berki így is kiutazik a világbajnokságra, a helyszínen segíti a csapatot. A világverseny után megműtik. Berkinek nyugalmi állapotban nem fáj a válla, de 45 fok fölé nem tudja emelni a karját, így az öltözködés is nehézséget okoz.