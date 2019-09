Fóti gyermekközpont - Már az ügyészség sem hisz a kormánynak

A fóti gyermekközponttal egy nagy probléma van: az, hogy be akarják zárni. Ezt most nem az ellenzék, hanem a vádhatóság állítja.

A kormány képviselői által elmondottakkal, leírtakkal teljesen ellentétes képet fest le a felszámolásra ítélt fóti Károlyi István Gyermekközpontról a Pest Megyei Főügyészség legutóbbi vizsgálati jelentése. Az otthon működésének törvényességi ellenőrzése során ugyanis megállapították: az ott elhelyezett gyerekek jó körülmények között, teljes körű ellátásban részesülnek, s nyoma sincs annak a „zárt, korszerűtlen tömegintézménynek”, ami a kormánykommunikációban rendszeresen megjelenik a bezárás egyik legfőbb indokaként. A dokumentumot Szél Bernadett független országgyűlési képviselő kérte ki, miután az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), az otthon fenntartója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) sem hajlandó konkrétumokat közölni a gyermekközpontot érintő kérdésekre. A jelentés alátámasztotta azt, amiről az érintettek is beszámoltak, és lapunk munkatársai is meggyőződhettek: nem igaz, hogy az otthon túlzsúfolt, a világtól elzárt „tömegintézmény” lenne. A gyerekek ellátását nyolc fős, a Károlyi-kastély nyitott műemlékparkjában kialakított modern, jól felszerelt lakóotthonokban biztosítják, az ellenőrzéskor összesen 23 kiskorúról gondoskodtak. A vizsgálati beszámoló megemlíti azt is, számos sportolási és szabadidős tevékenységre van lehetőségük a gondozottaknak, a Fót központjában található otthon rendszeresen szervez nyilvános kulturális programokat is. Gyermekorvos, ortopéd szakorvos, pszichiáter, fogászati ellátás is biztosított, ahogy a gyermekvédelmi gyámokkal történő kapcsolattartás minden formája is. Legnagyobb problémaként épp azt a helyzetet említették, amit a kormány teremtett meg azután, hogy 2017 januárjában a szociális államtitkár bejelentette az otthon bezárásának konkrétumok nélküli tervét. „A bizonytalan helyzet mind a gyermekek, mind az itt dolgozó felnőttek számára rendkívül kedvezőtlen helyzetet teremtett. A különböző pszichés zavarokkal küzdő gyermekekkel való szakmai munkát nehezíti –a gyermekek által is ismert – bizonytalan helyzet kezelése. A vezetőség számára eddig is nehézséget okozott az itt dolgozók megtartása (jellemzően alulfizetett, ugyanakkor nagy munkateherrel járó státuszokról van szó). A dolgozói létszámhiány miatt meghirdetett álláshelyek megfelelő munkaerővel való feltöltését nehezíti az a munkaerőpiacon is ismert tény, hogy a gyermekotthon 2019. május 31. napját követő helyzete bizonytalan” – olvasható a jelentésben. Erre, mint olyan körülményre, mely „a gyermekek ellátását negatívan befolyásolhatja”, a fenntartó SZGYF figyelmét is felhívták. Ügyészségi ellenőrzés volt a kalocsai és a zalaegerszegi speciális gyermekotthonokban is – a kormány ezekbe az intézményekbe költöztetné át a fóti gyerekeket. Bár a törvényi előírásoknak mindkét otthon megfelelt, kiderült, a Károlyi István Gyermekközpontra aggatott kormányzati jelzők itt sokkal jellemzőbbek. A zsúfoltság és a szakemberhiány is nagyobb problémát jelent, mint Fóton, a szakkörök, egyéb foglalkozások sem rendszeresek. Zalaegerszegen a gyermekvédelmi gyámok sok esetben az intézménytől több száz kilométerre működnek, havonta egyszer látogatják a gyerekeket. Kalocsán a megrongálódott épületek, berendezések jelentettek gondot. Egy ágyi poloska invázió után a szomszédos börtönből kellett vaságyakat kölcsönözni a gyerekeknek. Kerestük az Emmit és az SZGYF-et is: miután a főügyészségi jelentések is cáfolták a kormány indokait, árulják el, milyen valós szakmai okai vannak a fóti gyermekközpont bezárásának. Cikkünk írásáig nem kaptunk tájékoztatást. Pedig már elsőfokú bírósági ítélet is született arról: nem titkolózhatnak tovább.