Látványtisztújítás és erődemonstráció a Fideszben

A Fidesz pécsi polgármesterjelöltje az önkormányzati sportcég vezérigazgatójaként hat éve szerződik egy furcsa céggel különös feladatra.

Kevéssé bizalomébresztő az EKG Telemetrik Kft. honlapja . Ott ugyanis látni például tengeri teknőst, napelemet, meg egy utalást, hogy a jövőt szolgálják, de az már nem derül ki, hogy mivel. Az oldalon látni latin vakszöveget, de telefonszámot nem. Így is akadt azért, aki látott fantáziát a cégben: a kormánypártok pécsi polgármester-jelöltje, Vári Attila, aki a városi önkormányzati sportcég, a Pécsi Sport Nonprofit (PSN) Zrt. vezérigazgatójaként 2013 óta szerződik ezzel a társasággal. Ahhoz, hogy mégis miként kerülhetett az évek alatt mintegy 60 millió forint közpénzhez jutó EKG Telemetrik Kft. a PSN Zrt. látókörébe, a cégbírósági papírok nyújtanak támpontot. Vári Attilának – ahogy arról a Pécsi Stop már korábban írt – közös cége van Bauer Zsolttal, aki a kormánypárt baranyai erős embere, Bánki Erik féltestvére. A céget Cardio Complexnek hívják. Ebben résztulajdonos egy Gelencsér Tibor nevű férfi – az ő cége az EKG Telemetrik Kft.A PSN Zrt. 2013-tól kezdődően minden évben – tao-forrásból finanszírozott – közbeszerzési pályázatot írt ki a kézilabda, a vízilabda és a labdarúgó szakosztályok különböző korosztályú tagjai EKG-szűrésére, az így nyert adatok digitális tárolására, automatikus elemzésére. Azt, hogy ez mit jelent pontosan, és milyen munkát végzett a cég, a Társaság a Közérdekű Adatokért 2019 (TAKA) nevű, ügyvédekből álló szervezet próbálta kikérni PSN-től. Váriék azonban 5 millió forintot kértek az információkért, így a TAKA más nyilvános forrásokból dolgozott. Azt tudták meg, hogy a rendszer elviekben legalábbis segít megvédeni a fiatal sportolókat a hirtelen szívhaláltól. Az EKG Telemetrik Kft. évről-évre jó szerepelt a PSN pályázatain. 2013-ban 8, 2014-ben 5,1, 2015-ben 4,4, 2016-ban 17,5, 2017-ben 25 milliós megbízást kaptak. (A hazai közbeszerzéseket 2011 óta taglaló hivatalos honlap szerint egyetlen más tendert sem nyert el az EKG Telemetrik Kft.) Az összeggel együtt a vizsgált sportolók száma is nőtt: 2015-ben még csak 88 embert „monitoroztak”, 2017-ben már 674 sportoló adatait foglalták rendszerbe. A TAKA szerint a kft. minden évben igazolta a feladatok elvégzését, és a megbízási díjat is megkapta, erre enged következtetni, hogy a megrendelő PSN elszámolt az önrészt biztosító önkormányzat, illetve a tao-támogatást folyósító szakszövetség felé. Csakhogy a sok-sok edzővel és sportolóval beszélgető TAKA arra jutott, hogy ilyen tömeges EKG-mérés 2018-ig, azaz öt éven keresztül érdemben nem történt. Vagy ha mégis, akkor annak céljáról és eredményéről az edzők, a sportolók és a szülők sem tudnak, tudtak. A PSN egyik neve elhallgatását kérő edzője is azt mondta, hogy ha voltak is mérések – bár erről kevesen hallottak a szakosztályoknál –, adatokat soha nem látott, ahogy bármilyen a fiatal sportolók életét óvó rendszerrel sem találkozott. Az ügyben kerestük Vári Attilát, de hívásainkra nem reagált. Nem az az egyetlen furcsa ügy Vári körül., számos egyezés mutat arra, hogy a Pécsen szépen kereső Vári Attila magának hagyott jóvá egy érdemi summát annál a Mohácsi Torna Egyletnél, ahol az elnök ugyanaz a Bauer Zsolt, akivel a Cardio Complexben üzlettársak.