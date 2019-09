A bíróság kimondta, hogy nem dobhatták volna ki az MTVA-ból az ellenzéki képviselőket

A képviselőknek jogában állt bemenni az épületbe, az állami média működése nem volt veszélyben.

Első fokon ítéletet hirdetett a bíróság abban a perben, ami arról szólt, hogy tavaly év végén, amikor az ellenzéki képviselők „megszállták” a közmédia Kunigunda utcai székházát, az MTVA kezdeményezésére az óbudai jegyző birtokvédelmi végzéssel akarta kidobatni a honatyákat az intézményből. Az MTVA-t öt ellenzéki képviselő, Kunhalmi Ágnes (MSZP), Varju László (DK), Gréczy Zsolt (DK) , Vadai Ágnes (DK) és Oláh Lajos (DK) perelte be. A Fővárosi Törvényszék közleményben ismertette az eljáró budapesti II. és III. kerületi bíróság ítéletét , amely szerint a bíróság elutasította az óbudai jegyző tavaly decemberi birtokvédelmi határozatát. A bíróság megállapította:

„súlyos tartalmi és alaki hibákat tartalmazott” az óbudai jegyző MTVA székházra kiadott birtokvédelmi határozata,

az országgyűlési képviselők jogosultak voltak az MTVA területére belépni,

a belépéssel nem sértették aránytalanul az MTVA rendeltetésszerű működését

és az épületből nem dobhatták volna ki őket.

A bíróság azt is kimondta, hogy kizárólag az alperes, vagyis az MTVA saját döntése miatt nem tudtak a közmédia dolgozói belépni az épületbe, mint ahogy az MTVA saját maga határozott arról is, hogy elmaradjon egy műsor. Az, hogy a felperesek, vagyis az ellenzéki képviselők közösen fejtették ki tevékenységüket, az első fokon eljáró bíróság szerint nem értelmezhető jogszerűtlennek, az ellenzéki képviselők magatartásából pedig nem következett az, hogy szükséges lett volna az egész épületet lezárni. A első fokú döntés szerint az MTVA köteles megfizetni az ellenzéki képviselőjelöltek egymillió forintos perköltségét is. A tárgyaláson mindkét fél csak jogi képviselőik útján vett részt. Mint emlékezetes, az úgynevezett „rabszolgatörvény” elleni tiltakozásul ellenzéki képviselők – mások mellett Kunhalmi Ágnes, Varju László, Szél Bernadett és Hadházy Ákos – bementek a köztévé Kunigunda utcai épületébe, hogy a híradóban felolvassanak egy tiltakozó közleményt. Papp Dániel hírigazgató azonban, arra hivatkozva, hogy ezzel megzavarnák egy közérdekű üzem működését, erőszakkal vitette ki őket, miközben birtokvédelmet kért az óbudai jegyzőtől, aki meg is adta ezt az épületre. (A Fővárosi Főügyészség korábban meghozott döntése szerint egyébként az MTVA biztonsági őrei a képviselőkkel szemben jogszerűen léptek fel.) A bíróság szerint viszont nem tekinthető közérdekű üzem működése megzavarásának az, ha egy országgyűlési képviselő bemegy az épületbe, az MTVA nem bizonyította, hogy ezt eredményezné egy közlemény 8-10 percig tartó beolvasása egy műsorban. – Ez egy elsőfokú ítélet, de ha így marad, akkor minden szempontból jog-, és politikatörténetű jelentősége lesz – mondta a képviselők ügyvédje a Népszavának. Litresits András szerint a mostani ítélettől rettegett a hatalom: „Ez ugyanis arról szól, hogy ellenzéki parlamenti képviselők bemehetnek közpénzből fenntartott intézményekbe és ott kérdéseket tehetnek fel”. – Ez a jogállam győzelme, minden tiszteletem az óbudai bíróság bátor döntéséé – mondta Litresits András.