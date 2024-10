„Aki szembeszáll ezzel a polippal, az maga is őrült”

A fideszes propagandagépezet Magyar Péter szombati tüntetésen is megmutatta, miként is működik: a kormányközeli Pesti Srácok videósa „Tisza Press” címkével ellátott felsőben érkezett és úgy kérdezte a tüntetőket, mintha ő is párthoz tartozna. Riport.