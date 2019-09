Letették a Mol gigaüzemének alapkövét

Az építkezésen részt vevő 2,5 ezer munkás mindössze ötöde érkezik belföldről.

Tegnap Varga Mihály pénzügyminiszter, Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, Koncz Ferenc, a térség fideszes országgyűlési képviselője, valamint Sami Pelkonen, a fővállalkozó német Thyssenkrupp üzletági vezérigazgatója letette a tiszaújvárosi Mol Petrolkémia (Mpk) négyszázmilliárd forintba kerülő poliolüzemének alapkövét. A beruházáshoz az állam 12 milliárd forint készpénz- és mintegy 30 milliárd forint adókedvezmény-támogatást nyújt. (Tavaly ez volt a kormány legnagyobb beruházási támogatása. A beruházási összeg a két évvel ezelőtti bejelentéshez képest közel 40 százalékkal megugrott.) A 200 dolgozónak munkát biztosító, 38 hektáros üzemet 2021 harmadik negyedévében tervezik átadni. A poliol világpiaci termelése évi 8 millió tonna, amiből Európa részesedése másfélmillió tonna. A Mol-gyár éves termelése ezt várhatóan évi 200 ezer tonnával emeli – közölte megnyitóbeszédében Hernádi Zsolt. A poliol különböző szivacsok, autó, bútor-, textil- és építőipari cikkek – például a purhab - alapanyaga. A gyártásához szükséges, többnyire nyersolajból előállított termékeket részint az Mol és az Mpk különböző üzemeiből, részint külső társaságoktól szerzik be. A Mol az üzemtől évi 50 milliárd forint (levonások előtti) nyereséget remél. Az elhasznált végtermék kémiai és fizikai úton – úgyszintén Mol-gyárakban - újrafeldolgozható – tudtuk meg az ünnepség előtti sajtóbejáráson Szűcs György illetékes igazgatótól. A beruházási összeg nagy része, mintegy egymilliárd euró – 335 milliárd forint – az egy éve megkötött fővállalkozói szerződés értelmében a Thyssenkrupphoz kerül. A német cég kivitelezői alvállalkozója a török hátterű román Synergy Construct. Az építkezésben várhatóan közel 2,5 ezer munkás vesz részt. 60 százalék uniós – román, olasz, portugál, lengyel és bolgár -, 20-20 százalékuk pedig magyar, illetve unión kívüli – török, ukrán és grúz – vendégmunkás. A készre szerelt főbb berendezéseket Thaiföldről, hajón szállítják fel, így az ütemezés elsősorban a Tisza vízállásától függ. Ezen túlmenően magyar, német, indiai és kínai mérnökök is részt vesznek a kivitelezésben. Hernádi Zsolt emlékeztetett, hogy a Mol 2030-ig 4,5 milliárd dollárt – közel 1,4 ezermilliárd forintot – költ közép-kelet-európai műanyag- és vegyipari beruházásokra. A sajtóbejáráson bemutatták a munkások elszállásolására épített barakkokat és a már zajló építési munkálatokat is.



Varga Mihály beszédében dicsérte a hazai ipart, a kormányt és a német-magyar kapcsolatokat, ugyanakkor szükségesnek nevezte versenyképességünk javítását. A forintárfolyam kiszámíthatóságának fontosságát ezúttal nem említette, így beszéde valószínűleg ezúttal nem vívja ki Matolcsy György jegybankelnök haragját. Az ünnepségen – mondhatni szokás szerint – Bráz György, a telepnek otthont adó Tiszaújváros MSZP-s polgármestere ismét nem szólalt fel. Igaz, a választásokon a szocialista párt nem őt, hanem Fülöp Györgyöt indítja az önkormányzati választásokon. A Fidesz-KDNP jelöltje Csikász Gábor. (Mindketten egy-egy helyi egyesületet is képviselnek.) A független Farkas Zoltánné is indul.