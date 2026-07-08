Július elsejétől importvámot vezetett be az EU az Európán kívülről érkező, 150 euró alatti értékű csomagokra is. Ez a szabályozás elsősorban azokat érinti kellemetlenül, akik nyakra-főre vásároltak az online piactereken olcsó, nagyrészt Kínában gyártott ruhaneműket, amelyek minősége finoman szólva is kétséges. Ezek a vásárlók gyakran nincsenek tisztában azzal, mi a valódi ára ennek az olcsóságnak, és hogy nem az a pár eurós vám a legnagyobb csapás, ami érheti őket.
A tiszaújvárosi SSBR-gyár működését erősen befolyásolják az ágazat külső gazdasági körülményei - közölte az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre a cég.
Az európai zöld átmenet sikeréhez, a kontinens versenyképességének javításához támogatást kérnek a gyárak.
A decemberi lanyhulás ellenére a magyar ipar jövőképe biztató.
Az orosz tagköztársaságban is létrehoz egy, a zalaegerszegihez hasonló egységet az olajcég.
A mai napig nem kezdte meg a kereskedelmi termelést a Mol tiszújvárosi műgumigyára, amit Orbán Viktor a 2018-as választási kampány hajrájában eseményszámba menő külsőségek között adott át.
Egy élelmes nyíregyházi kereskedőnél közel 4 ezer forintért már előrendelhetők a Mol 2-2 literes kiszerelésű, koronavírus-irtó szerei.
Kéz- és felületfertőtlenítő szert gyárt mostantól a Mol egyik almásfüzitői gyára. A termék április közepén kerül a kereskedelembe, az ár nem ismert.
A lakossági riasztórendszer morgató próbája lesz.
Az építkezésen részt vevő 2,5 ezer munkás mindössze ötöde érkezik belföldről.
A Bige Holding és a katasztrófavédelem közötti perek folytatódnak, mégis összes egységüket újraindították. Az elszenvedett veszteség tetemes.
A beruházó és a kivitelező anyagi vitája miatt máig nem üzemel a Mol tiszaújvárosi műgumigyára, pedig azt Orbán Viktor már a választási kampányidőszakban átadta.
A nyár utolsó hónapjában ugyan az előző évhez képest még növekedett az ipari termelés, de júliushoz képest jelentősen visszaesett. A KSH szakembere szerint ennek meghatározó oka az egyik hazai autógyár egy hónapos leállása volt. A gazdaságkutató szerint inkább a nemzetközi környezet romlása lassította a növekedést. Jövőre további visszaesésre lehet számítani.
A magyarországi vegyipari ágazatot sok esetben az európai uniós előírásoknál szigorúbb, bürokratikusabb szabályozás jellemzi, amely többletterhet jelent, rontja a beruházások megtérülését, nehezíti a fejlesztési lehetőségeket és megdrágítja a magyar vállalkozások számára a termékek értékesítését a Magyar Vegyipari Szövetség (Mavesz) véleménye szerint. A további sikeres működés érdekében a szakmai szövetség kiemelt törekvése a szabályozási környezet javításának előmozdítása. A szabályozók kedvező irányú változását szorgalmazza európai szinten az Európai Vegyipari Tanács is - olvasható a Mavesz közleményében.