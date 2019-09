Tarlós szerint nem lesz túlárazott a Lánchíd-felújítás - most 34,5 milliárdos a legolcsóbb ajánlat

A Carlsberg jogi lépéseket fontolgat, a Pepsi álla a padlón koppant - a szervező fideszes jelölt tagad.

Lagzi Lajcsi, Bódi Csabi és Curtis is fellép szombaton a győri "Gyárvárosi nyárbúcsúztatón", ahová bohóccal és "egész nap ingyenes légvárakkal" csalogatják a közönséget - hogy aztán a Fidesz-KDNP két jelöltje is beszédet mondhasson nekik. A hvg.hu azt írja, a kampány utolsó heteinek közeledtével megszervezett nagyvonalú buli "pártos" jellegéről viszont az esemény szórólapjain és a közösségi médiában terjesztett reklámon is hallgatnak, pedig a zenészeken és a bohócokon kívül