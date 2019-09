Szita Szabolcs: "Magyarországon van antiszemitizmus, hatalmas a hagyománya"

A közmédia elhallgatta azt a bírósági döntést, amely kimondta, hogy jogtalanul dobták ki az ellenzéki képviselőket decemberben az épületből, ezért arra kérték őket, hogy olvassák be a párt nyilatkozatát.

Bejutottak a Demokratikus Koalíció (DK) képviselői a közmédia Kunigunda utcai épületébe, ahol tárgyaltak az MTVA biztonsági vezetőjével, illetve egy magát megnevezni nem akaró közmédiás vezetővel, aki a nevét nem merte megmondani a képviselőknek, mondván: „ő nem közszereplő” illetve „nem szeretne egy Facebook-oldalon szerepelni”. Mindez azok után történt, hogy a bíróság a napokban megállapította , hogy tavaly decemberben jogtalan volt a közmédia területére belépett országgyűlési képviselőkkel szemben kért birtokvédelmi eljárás, jogtalan volt, hogy az országgyűlési képviselőket – az erre feljogosító törvény ellenére - sem akarták beengedni, és nem akarták beolvasni az ellenzék ötpontos kiáltványát, továbbá jogtalan volt, hogy kidobták őket. Mint arról beszámoltunk, akkor az MTVA őrsége erőszakkal lépett fel, többek között Varju Lászlóval szemben, aki sérüléseket szenvedett el. A bíróság azt is kimondta, hogy nem okozta volna az állami média működésének az ellehetetlenülését, ha akkor beolvassák az ellenzéki képviselők ötpontos követeléseit.

A DK képviselői szombaton az MTVA épülete előtt elmondták: a bírósági döntésről a közmédia nem számolt be, ezért most arra kérték őket, hogy olvassák be a DK közleményét.

„Kérünk a jog és a tisztesség nevében” - fogalmazott Varju László.

A Demokratikus Koalíció közleménye szerint 2019-re mindenki számára nyilvánvaló, hogy az MTVA a Fidesz házipropaganda birodalmaként működik. Az MTVA egyetlen célja, hogy a Fidesz megrendelésére álhírekkel, ellenzéket lejárató riporttal, hazug sikerpropagandával tartsa megtévesztésben emberek százezreit. Az önkormányzati kampányban hazugsággal járatja le az ellenzéki jelölteket, míg adásba csak fideszes polgármestereket enged szerepelni. Az MTVA elhallgatja az igazságot. Ha az emberek fideszes településvezetőt választanak, akkor az „el fogja lopni a falut is”, ha fideszest választanak akkor nem óvodák, iskolák és kórházak, hanem stadionok épülnek, a fideszes településvezetők a falu, a település érdekeit mindenben alárendelik Orbán Viktor és a Fidesz érdekeinek.

„Ami itt zajlik az nem közszolgálat, hanem agymosás. Ha szeretnék tudni az igazságot, akkor kapcsoljanak el innen és ne kapcsoljanak ide soha többé” - olvasta fel Vadai Ágnes képviselő a sajtónak a nyilatkozat utolsó sorait.

A korábban Varju László (DK) képviselőt is bántalmazó biztonsági őrség most a képviselői igazolvány elkérése után beengedte Varjut, Vadai Ágnest, Oláh Lajost és Gréczy Zsoltot, illetve a párt kamerását az épületbe, ahol az előtérig jutottak. Itt az MTVA biztonsági vezetője és egy ismeretlen MTVA-vezető fogadta, ám ez utóbbi a nevét nem közölte. Oláh Lajos később feltette a kérdést: egy EU tagállamban miért egy biztonsági főnök fogad választott képviselőket? Ráadásul ugyanazok, akik Varju Lászlót „kékre verték”. A DK-s képviselők és az MTVA alkalmazottak közötti szópárbajban többször is megkérdezték a képviselők az állítólagos MTVA-vezetőt, hogy egyenlő arányban szerepel-e szerinte az ellenzék és a kormánypárt, ám a „vezető” nem válaszolt a kérdésre. A Demokratikus Koalíció képviselői az épületben az MTVA - a találkozóra kirendelt - kamerájába beolvasták a nyilatkozatukat, illetve e-mailen elküldték a nyilatkozatot a szerkesztőségnek.

Amennyiben a közmédia valamelyik hírműsorában, főműsoridőben nem olvassák be ezt a szöveget, úgy hétfőn reggel visszajönnek a Kunigunda utcába – mondta el Varju László.

Újra itt leszünk felelős vezetőtől követelve, hogy az ellenzéknek az önkormányzati választásokon adjanak lehetőséget. „Különben magunk vesszük vissza, ami jár.” - mondta Varju. Gréczy Zsolt hozzátette: szerinte a közmédia feladata lenne egy Karácsony-Tarlós vita megszervezése. Ezt kérdésként feltették bent az MTVA alkalmazottaknak is. „Természetesen némaság volt rá a válasz.” Kérdésre Vadai Ágnes elmondta: más ellenzéki párttal is egyeztetnek a hétfői akcióról.