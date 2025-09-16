Sajnálatosnak tartjuk, hogy sem a múzeum tartalmáról, sem annak működtetése kapcsán nem jött létre egyetértés a zsidó szervezetek között – közölte a Miniszterelnökségi Sajtóiroda a Népszava kérdésére.
Már nem az az EMIH fennhatóságába tartozik a régóta üresen álló, átadásra váró józsefvárosi emlékközpont. Egyelőre azonban nem világos, hogy mi következik a az Orbán-kormány döntéséből.
De a Lánchidat, a Váralagutat, az operaház működési költségeinek kiegészítő támogatását és a Fudan Egyetemet érintő döntések is megjelentek.
Köves Slomó rabbi meglepően jól fogadta, hogy a Mazsihisz új elnöke a Páva utcai emlékközpont fennhatósága alá vonná a Józsefvárosi pályaudvar helyén létrehozott épületegyüttest.
Távol szeretné tartani magát a napi politikától, de azt tudja, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés esetében ez nem lehetséges. Grósz Andor szerint a Páva utcai emlékközpont fennhatósága alatt jó helye lenne a Sorsok Házának, az Orbán-kormány bizonyos képviselői pedig nyitottságot mutattak a javaslatra.
Még nem állnak rendelkezésre a kiállítási koncepció kivitelezéshez szükséges anyagi források – nyilatkozta lapunknak az EMIH vezető rabbija. Ezúttal nem bocsátkozott jóslásokba arról, várhatóan mikor adják át a Sorsok Házát.
Köves Slomó korábban pár hónapos késésről beszélt. Azóta ebből hosszú évek lettek, a projektet pedig politikai viták is kísérték.
Még folynak az előkészítő munkálatok, 2022-nél előbb nem lesz látogatható az emlékközpont, amelyet eredetileg 2014-ben akartak megnyitni.
Az üresen álló emlékközpont még nem az EMIH tulajdona, a beígért 2 milliárd forintot sem Köves Slomó felekezete kezeli. A Mazsihiszt nem lesz könnyű kihagyni.
Igaz, az üzemi területen működő kínai piacot pár éve bezárták, de a helyére ígért zöldterület, noch dazu strandfürdő azóta is megmaradt választási ígéretnek.
A politika pedig képtelen volt szerinte kinőni az "oszd meg és uralkodj" mentalitását a rendszerváltással.
Sorsok Háza néven pszichiátriai és szenvedélybetegek számára működtetnek intézményeket a baptisták. Az egyház főtitkára ebben nem lát kivetnivalót.
Ellenállásukból függelemsértési ügy lett, de a Milton Friedman Egyetem elnökének küldött válaszuk szerint alaptalanul.
Hogy a zsidók hogy viselkednek, azt viszont nem fejtette ki miniszterelnök tanácsadója, akit nemrég golyóztak ki a Sorsok háza-projektből.
Az EMIH vezető rabbija szerint igenis van a kormány által jóváhagyott koncepció a Sorsok Házáról, és ennek kidolgozásában semmilyen módon nem vett részt Schmidt Mária.
Sem neki, sem az általa vezetett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak nincs már szerepe a Sorsok Háza koncepciójának kialakításában.
A Mazsihisz a holokauszt hiteles emlékezete érdekében a magyar kormánnyal továbbra is párbeszédre törekszik.
A kormány 2019-es átadást jelentett be, de Köves Slomó rabbi nehezen tudja elképzelni, hogy így lesz.
Azt ismerik, hogy két rabbi ül egy asztalnál, és önmagában már ez is nagy dolog? Ha kérdezik, mi újság a Sorsok Házával, jelenleg ez a legtöbb, amit biztosan el lehet mondani. Hogy tudniillik egy asztalhoz ült a Sorsok Háza újdonsült tulajdonosának képviselője és egy, a Mazsihisz égisze alatt működő zsinagóga főrabbija. És ez még akkor is nagy dolog, ha nem tárgyalóasztalról van szó, csak egy pódiumbeszélgetésről a Bálint Házban. De higgyék el, ez sem kis dolog.
Miközben a jeruzsálemi Jad Vasem intézet és a Washingtoni Holokasuzt Múzeum egyaránt elfogadhatatlannak tartja a Sorsok Házának koncepcióját, az ortodox Köves Slomó rabbi arról győzködte a Bálint Házban összegyűlt közönséget, hogy az emlékhely impulzív élményeivel sikerrel hívja fel majd a figyelmet a holokausztra. A neológiához tartozó Frölich Róbert arról beszélt, hogy Schmidt Mária személye nem garancia arra, hogy a Sorsok Háza történelmileg hiteles lesz.
Keveseket érintő hitközségi belharcot kíván össztársadalmi szintre emelni a hisztériakeltés – reagált lapunknak Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija Randolph L. Braham bírálataira. A téma továbbra is a Sorsok Háza.
A magyarországi holokauszt legismertebb kutatója is beszállt a Sorsok Háza körüli vitába. Köves Slomóra utalva azt írja: még rabbi is akad, aki ráüti a tervre a „kóserség” pecsétjét.