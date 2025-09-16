A Balsors Háza

Azt ismerik, hogy két rabbi ül egy asztalnál, és önmagában már ez is nagy dolog? Ha kérdezik, mi újság a Sorsok Házával, jelenleg ez a legtöbb, amit biztosan el lehet mondani. Hogy tudniillik egy asztalhoz ült a Sorsok Háza újdonsült tulajdonosának képviselője és egy, a Mazsihisz égisze alatt működő zsinagóga főrabbija. És ez még akkor is nagy dolog, ha nem tárgyalóasztalról van szó, csak egy pódiumbeszélgetésről a Bálint Házban. De higgyék el, ez sem kis dolog.