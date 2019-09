Lex CEU: százak indultak útnak Bécsbe

A politika pedig képtelen volt szerinte kinőni az "oszd meg és uralkodj" mentalitását a rendszerváltással.



"Magyarországon van antiszemitizmus, hatalmas a hagyománya" - szögezte le Szita Szabolcs, az MTA doktora, a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány volt igazgatója, a Soproni Egyetem professor emeritusa a HírKlikknek . Emlékeztetőül: Köves Slomó múlt vasárnap jelentette ki, hogy Magyarországon a zsidó közösség biztonságban és nyugodalomban élhet. Semjén Zsolt akkor azt is hozzátette, hogy az antiszemitizmussal szemben a kormány álláspontja a zéró tolerancia. "Én nem látom, hogy valóban érvényesülne. Frázisok vannak" - mondta erről Szita.

Színtiszta politikának nevezte azt, hogy a kormány különböző módon viszonyul az egyes zsidószervezetekhez - azaz, hogy például az EMIH még olyan "legmagasabb kategóriában elismert egyházzá" is válhat, amilyen kategória még csak nem is létezik . Arra, hogy a kormány egyeseket magához ölel, másokat háttérbe tol, Iványi Gábor egyházát is példaként hozta Szita, aki szerint "ez a politika nem vezet sehova".

A Sorsok Házáról úgy nyilatkozott: "Berlinben is láttam, hogy megőrizték a régi pályaudvart, látható a falakon, hogy mikor deportálták az embereket, az iskolásoknak is mutatják, hogy - úgymond – lássák a történelmet. Ezért is gondoltam, hogy a Józsefvárosi pályaudvarból európai oktatási központot, rangos emlékmúzeumot kell csinálni". Ám miután Szita a maga részéről mindent leszervezett, Lázár János azt közölte vele: Schmidt Máriának adják a projektet. "Mi nagyon szépen megcsináltuk volna ezt a projektet, így viszont hat és félmilliárd tűnt el, pillanatok alatt" - fogalmazott, arra utalva, hogy szerinte Schmidték látható koncepció nélkül dolgoztak.