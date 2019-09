Sokszínűség tíz éven innen és túl – 750 műtárgy látható az aukciós kiállításon

Harmincmillió forintnál is nagyobb az összértéke mindazoknak az alkotásoknak, amelyekre a FUGA születésnapi aukcióján licitálhatunk. Első alkalommal építészeti rajzok és makettek is kalapács alá kerülnek.

Budapesti életképek, Keleti Éva fotója Gobbi Hildáról, Keserü Ilona, Konok Tamás, Nádler István képei, Várnagy Tibor felvételei Tandori Dezsőről, és számos más – akár kevésbé ismert szerzőktől származó – különlegesség is a résztvevőké lehet a FUGA Budapesti Építészeti Központ első alkalommal megrendezett jótékonysági aukcióján. Az árverésen a műtárgyválaszték legalább olyan sokszínű lesz, mint az idén fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő kulturális intézmény profilja: képzőművészet, fotó, kézirat és kotta, design, valamint Magyarországon először építészeti rajz és makett kategóriában kerülnek kalapács alá izgalmasabbnál izgalmasabb alkotások. A FUGA Budapesti Építészeti Központ az építészet bemutatását célzó intézménynek indult 2009 októberében, ám hamar felismerték, mivel az építészetnek, mint kiállítási műfajnak hazánkban akkor még nem volt igazán közönsége, ahhoz, hogy azt el lehessen terjeszteni, a látogatókat egyéb kulturális területekkel lehet becsábítani, számolt be róla lapunk megkeresésére Nagy Bálint, igazgató. Hangsúlyozta, ez a vállalkozás azért is kiemelkedő, mert több tízezer ember van, aki ott találkozott először az építészeti rajzzal, mint művészeti ággal, amely a szakma és a nagyközönség közti kapcsolat megteremtése szempontjából jelentős lépésnek minősült. Ez a kulturális sokszínűség nem elvett, hanem gazdagította a FUGA vonzerejét, jegyezte meg az igazgató: nem tudjuk megmondani hány látogatónk van, mert ha eljön valaki egy koncertre az egyúttal megnéz öt kiállítást is. Szerettünk volna egy saját aukciót csinálni, mert bár a FUGA tíz éve működik a pályázati rendszer és a saját bevételek adta lehetőségek által, ezekből nem tudunk olyan fejlesztéseket véghez vinni, amelyek a kiállításokhoz méltók lennének – kezdte az igazgató. Több mint ötszáz adományozótól hétszázötven műtárgy látható október 4-ig az aukciós kiállításon, amelyekre október 5-én és 6-án licitálhat majd a közönség; ezek önkéntes adományozóktól, valamint attól a több száz alkotótól származnak, akik az elmúlt években megfordultak a házban, részletezte. – Nyomottabb árakkal indulunk az első kísérlet miatt: akár harminc-ötvenezer forint lehet a kikiáltási ára általunk nagyra tartott műveknek is – jegyezte meg Nagy Bálint. S hozzáfűzte, fontos szempont volt, hogy a FUGA támogatását elsődlegesnek tartók is részt tudjanak venni az árverésen, de próbáltak az alkotók által a piacon elért árakhoz is igazodni, így normális feszültség alakulhatott ki. A teljes kikiáltási ár harmincmillió forint fölött van. Noha Nagy Bálint hangsúlyozta, nehéz kiemelni egy-egy alkotást, a képzőművészeti anyagból figyelmünkbe ajánlotta Bornemisza Eszter textiljeit, Judit Nem's képeit, Károlyi Zsigmond egy régi festményét vagy épp Böröcz András szobrát. A fotó kategóriából egyet említett: október 7-én nyílik a FUGA Metamorfózis című Lucien Hervé és Rodolf Hervé fotóit bemutató kiállítása, s Judit Hervé felajánlott négy képet az aukcióra is. Az igazgató design részről a hatvanas-hetvenes évekből előkerült plakátokat, és egy jó nevű szegedi szobrász szintén e korból származó plakettjeit emelte ki a sok közül, a kézirat kategóriából pedig Radnóti Miklós és Móra Ferenc írásait. Az építészet szekció kapcsán Zalotay Elemér Svájcban élő magyar építész három nyomatára tért ki, valamint egy nemrégiben előkerült Janáky-munkára. Kortárs művészek alkotásaira is lehet majd licitálni, s olyan érdekességgel is készülnek, amelyre valószínűleg a világon eddig még nem volt példa – emelte ki –, azokat a kottákat is értékesítik az árverésen, amelyeknek aznap este lesz az ősbemutatójuk.FUGA 10 aukció október 5-én és 6-án. Az egyes kategóriák aukciós katalógusai letölthetők a központ weboldaláról.