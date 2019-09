Fideszes polgármester sofőrje vigyázza az éjjel ellenzéki plakátokat tépkedő munkásokat a II. kerületben

Az ellenzéki politikusok ellen alkalmazott módszereket tekintve végképp itt van Putyin Oroszországa – mondta lapunknak a szakértő.

a Párbeszéd elnökségi tagjai azt, hogy hol készültek azok a felvételek, amelyeket összevágta majd kiszivárogtattak a napokban. A párt vezetői szerint a manipulált, torzított hanganyagot – amelyen Karácsony Gergely, az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje– a Párbeszéd több elnökségi ülésén készítették. Ezeket az üléseket a Képviselői Irodaházban tartották. Szabó Tímea, az ellenzéki párt társelnöke még kisgyermeke hangját is felismerte a torzított felvételen. A politikus – Karácsony Gergelyhez hasonlóan – feljelentést tett tiltott adatszerzésért. Az ellenzéki politikus – miután putyini és erdogani módszerekről beszélt – kijelentette: a hangfelvétel, és az elmúlt napokban, hetekben történt aljasságok a kampányban a Fidesz érdekeit szolgálják. „Ez az ügy a magyar Watergate. A XXI. század eddigi legnagyobb botránya Magyarországon” – mondta. Szabó kitért arra is: nekik nyilvánvalóan semmiféle érdekük nem fűződne egy ilyen felvétel elkészítéséhez, az ellenzéki egység gyengítéséhez, de azért, hogy igazolják, nem ők készítették a felvételeket, a párt és annak minden elnökségi tagja készen áll segíteni a hatóságoknak, akár elektronikus eszközeiket is átvizsgáltatnák velük, sőt hazugságvizsgálatra is hajlandóak. – Amennyiben a Párbeszéd képviselő kezdeményezik, hogy a nemzetbiztonsági bizottság foglalkozzon az üggyel, akkor természetesen nem én leszek ennek az akadálya – jelentette ki a Népszavának Mirkóczki Ádám. A bizottság jobbikos elnöke leszögezte, hogy a Képviselői Irodaház nemzetbiztonságilag védett terület, ez ugyanakkor csak az ott keletkező minősített adatokra vonatkozik, vagyis az államtitkokra. Ebből következik, hogy minden egyes irodában nyilván nincsenek ott a nemzetbiztonsági szakszolgálat munkatársai. – Amikor az épületben ülésezik a nemzetbiztonsági bizottság, ahol lényegében csak államtitkok hangzanak el, akkor a szolgálatok munkatársai biztosítják az ülés technikai védelmét – magyarázta. Ungár Péter, a nemzetbiztonsági bizottság LMP-s tagja ugyanakkor úgy látja: a súlyos állításokat érdemben ki kell vizsgálni. – Fontos, hogy fény derüljön a felvétel elkészítésének körülményeire, a szivárogtatás módjára és arra, milyen személyek, illetve szervezetek vettek részt a cselekménysorozatban – jelentette ki Ungár, hozzátéve: elsődleges nemzetbiztonsági kockázat az, ha politikai döntéshozó testületek munkáját egy középületben más politikai szervezetek megfigyelnek.Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció politikusa, aki szintén tagja volt korábban a nemzetbiztonsági bizottságnak, lapunknak azt mondta, az elmúlt évtizedekben sok mindenben volt vita, de akadtak közmegegyezéses dolgok is. – Amennyiben ezeket akár állami, akár magánszereplők átlépik, beláthatatlan folyamatok jöhetnek – fogalmazott. – A lehallgatás, valamint az elmúlt napok súlyos ügyei túlmutatnak a kampányon – utalt az ellenzéki politikus a Karácsony-felvételen kívül, Pikó András, VIII. kerületi polgármester-jelölt kampányközpontjának rendőrségi megszállására, vagy a hétvégén kirobbant Wittinghoff-ügyre.Budaörs polgármesterét, Wittinghoff Tamást ugyanis eddig nem látott módszerrel támadták. A 24.hu írt elsőként arról, hogy a városban olyan szórólapokat dobtak a postaládákba, amelyekben egy weboldal linkje, egy pornóvideó-honlapra navigált. Az egyik felvételen pedig Budaörs polgármestere és egy nő együttléte látható, félreérthetetlen szituációban. – Naiv hülye voltam, aki elkövetett egy hibát. Ez a családomra tartozik, velük rendeztem a dolgot, ami pedig most történt, az többszörös bűncselekmény – mondta a Népszavának Wittinghoff. A polgármester ismerte a nőt, aki „feladatot hajthatott végre.” Wittinghoff még szombaton feljelentést tett az ügyben többek között zsarolási kísérlet miatt. Tudott ugyanis a felvételről, „szóltak azok, akik megpróbáltak rávenni arra, hogy ne induljak a választáson”. A feljelentésében – Wittinghoff közlése szerint – meg is nevezi ezeket a személyeket, lapunknak pedig elismerte: kormányközeli szereplőkről van szó.A budaörsi polgármester szerint a 29 éves városvezetői munkájához köthetően nem tudnak semmit előhozni ellenfelei, ezért próbálkoztak bűncselekmények árán is ezzel a régebbi videóval. – Remélem, hogy kontraproduktív lesz ez az aljas húzás és nem hoz hasznot azoknak, akik így próbálnak lejáratni – mondta.– Az ellenzéki politikusok ellen alkalmazott módszereket tekintve végképp hasonlatossá váltunk Putyin Oroszországához – reagált minderre a Népszavának Juhász Attila. A Political Capital főmunkatársa szerint Wittinghoff esete akkor is szintlépés, ha annak már volt előzménye. Akkor például, amikor a még a Jobbikban politizáló Volner Jánost követte a bokrok közé egy paparazzi. – Egyértelműen orosz eredetű módszerről van szó, amit ott „kompromatnak” neveznek. Ilyenkor a célpontról, például ellenzéki politikusról vagy újságíróról – valós vagy valótlan – kompromittáló (szexuális vagy más magánéleti) információkat gyűjtenek, ezekkel zsarolják, végül pedig nyilvánosságra hozzák, lejáratási, illetve nyomásgyakorlási céllal – magyarázta. A módszer eredete egyébként a szovjet időkig nyúlik vissza, és főleg a Szovjetunióban dolgozó nyugati diplomaták ellen használta az orosz titkosszolgálat, először zsarolási céllal. Juhász Attila szerint Wittinghoff esetében is jó előre eltervezett, megszervezett, zsarolással előkészített lejáratás volt a cél.