Féltik a „vészharangkongató” biztonságát: valaki 50 ezer dollár nyomravezetői díjat tűzött ki

A brit Konzervatív Párt konferenciáját a parlamenti fejlemények és a kormányfő magánéletére vonatkozó leleplezések egyaránt beárnyékolják.

Hétfőn kora reggel interjút készített az ITV kereskedelmi tévécsatorna Good Morning Britain című műsora Sajid Javid pénzügyminiszterrel, aki a Konzervatív Párt manchesteri konferenciájának második napján készült komoly, 50 milliárd font nagyságrendű fejlesztési projektek bejelentésére. A Chancellor of the Exchequer hosszú évek megszorító intézkedései után kész lazítani a szigorú költségvetési politikán és a kincstárból városfejlesztésre, útépítésre, a buszhálózat bővítésére és a szupergyors internet széles körű bevezetésére költeni. Ahelyett azonban, hogy a Munkáspárt vonzerejét csökkentő beruházásokról beszélhetett volna, tíz percig magyarázkodhatott Boris Johnson legfrissebb magánéleti zűrjeivel kapcsolatban. A The Sunday Times újabb információkat hozott nyilvánosságra Johnsonnak egy amerikai üzletasszonyhoz, Jennifer Arcurihoz fűződő kapcsolatáról, még londoni főpolgármesterségének idejéből. Az akkortájt még házasságban élő politikus Arcuritól származó ismeretek szerint intim viszonyban állt a csinos szőke asszonnyal. Ennél súlyosabb gyanúsítás, hogy a nő vállalkozása több tízezer fontnyi szponzori támogatásban részesült egy a londoni önkormányzathoz tartozó testülettől, illetve Arcuri teljesen megalapozatlanul három hivatalos promóciós utazásra is meghívást kapott. Johnson visszautasította a vádat, hogy nem vallotta be felettébb közeli ismerőse cégének juttatott pénzekkel kapcsolatos összeférhetetlenségi szempontokat. Ha ez nem lett volna elég, a Sunday Times újonnan szerződtetett vezető újságírója, Charlotte Edwardes első cikkét egy 1999-es esemény felidézésének szentelte.

Sajid Javid Johnson miatt magyarázkodott Fotó: BEN STANSALL / AFP

Boris Johnson, akkor a The Spectator konzervatív hetilap főszerkesztője egy alkohol-fűtötte ebéd alatt nem pusztán az ő, hanem a másik oldalán ülő zsurnalisztanő combját is simogatta. A szakmában nagyra tartott Edwardes sztoriját, amit a híresen nőcsábász BoJo kerek-perec és a Downing Street 10. hivatalosan is visszautasított, azért is nehéz nem komolyan venni, mert élettársa Robert Peston, az ITV News politikai főszerkesztője, a kormányfő egyik maga által kiválasztott interjúkészítője, aki aligha engedte volna meg, hogy partnere eladja a lelkét egy kockázatos sztori kedvéért. Érdemes felidézni, hogy két évvel ezelőtt két befolyásos politikus, Sir Michael Fallon védelmi miniszter és Damian Green miniszterelnök-helyettes karrierje is hasonló térdsimogatási ügy áldozata lett. Hétfő délelőtt Johnson egy manchesteri nagykereskedelmi vállalatnál tett látogatása során tagadta, hogy a magánéletével összefüggő találgatások beárnyékolnák a toryk konferenciáját. A kormányfő szerint az embereket az érdekli, mit tesz az életszínvonal növekedése érdekében. Ugyanakkor szerinte sokan akarják megakadályozni, hogy bekövetkezzék a Brexit október 31-ig, de őt ez nem akadályozza céljai elérésében. Miközben a toryk Manchesterben próbáltak úgy tenni, mintha mi sem történne, a világhálón megjelenő The Independent napilap egyes forrásokra hivatkozva azt közli, II. Erzsébet hosszú uralkodása során - a Legfelső Bíróság múlt héten nyilvánosságra hozott állásfoglalása előtt - első ízben kérte ki tanácsadói véleményét arról, hogyan tehetné ki miniszterelnöke szűrét. A Buckingham-palota így pontosított: “A királynő nem avatkozna be aktívan és távolítana el egy hivatalban lévő kormányfőt, vagy tanácsolná neki azt, mondjon le. A megbeszélések az alkotmány alapszabályai mentén zajlottak”. II. Erzsébet annak ellenére haragszik Johnsonra, hogy az ítélet elhangzása után még New York-ból felhívta és elnézését kérte.

A tory-konferencia érdemi részében természetesen a legtöbb szó az Európai Unióból való kilépésről esett, sőt az egész esemény mottója is “Hajtsuk végre a Brexitet!”. Boris Johnsonon kívül Dominic Raab külügy- és Michael Gove, az alku nélküli távozásra felkészítő miniszter is hangsúlyozta, hogy “ha törik, ha szakad”, október 31-én megtörténik az EU-kapuzárás. Raab szerint a szigetország “jó szomszédja marad az Uniónak”. A pártkonferencia ellenére a múlt szerdán újranyitott parlament igyekezett zavartalanul működni. Hétfő délután az ellenzéki pártok vezetői megbeszélést kezdtek következő lépéseikről, egy esetleges bizalmatlansági indítványról és egy újabb előrehozott parlamenti választásról. Az oppozíció elsődleges célja az alku nélküli EU-kizuhanás megtorpedózása.