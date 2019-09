113 emberrel végzett a monszun Indiában, és az eső még mindig szakad

Az internet ellenőrzését még jobban megerősítették, városnegyedeket zártak le, egyes körzetekben még a postagalambok reptetése is tilos.

Kína történetének legnagyobb katonai parádéjára készül. Kedden emlékeznek a kommunista állam létrehozásának 70. évfordulójára. Mao Ce-tung 1949. október 1-jén hirdette ki a Kínai Népköztársaságot, ezzel az országban 22 évig tartó polgárháború ért véget, amely az első kínai köztársaságot létrehozó Kuomintang és a kommunisták között zajlott. A hetven év két okból is szimbolikus. Egyrészt azért, mert a Szovjetunió csak 69 éven át maradt fenn, így Kína a kommunista államok listavezetőjévé válik, másrészt pedig Hszi Csin-ping alatt kerül sor a jubileumra, annak az elnöknek a vezetése idején, aki személyi kultuszt alakít ki, s mind erősebb nacionalizmusra épít. A keddi ünnepség előkészületeket valamiféle hisztérikus félelem hatotta át. Az internet ellenőrzését még jobban megerősítették, annyira, hogy még a pártlap, a Global Times főszerkesztője is ezen dohogott. A Weibo közösségi oldalon kifejtette, ezek a megszorítások azt jelzik, hogy nem tekintik elég nagykorúnak a társadalmat. „Az emberek többsége hazafi és politikai meggyőződésből szereti a pártot” – állítja. Olyan biztonsági intézkedéseket léptettek életbe, amelyek már átlépik a józan ész határait. A próbák idején például délután fél 6 és reggel 5 óra 30 között kijárási tilalmat rendeltek el a Grand Hyatt Hotelben megszállók számára. Városnegyedeket is lezártak, hogy egyetlen kíváncsi szempár se láthassa, mi várható majd a parádén. Azt ugyanis a százezer meghívott sem tudja, hogy mi várható. Csak egy-egy színes csíkot húzó katonai gépet fedezhettek fel Peking nem túl tiszta égboltján. A pekingi városvezetés bejelentette, egyes körzetekben a postagalambok reptetése is tilos. A galambreptető szervezeteknek kell gondoskodniuk arról, hogy a helyiek tartsák is magukat a szigorú tilalomhoz. A kínai fővárosban több százezerre tehető a galambtulajdonosok száma. Ennek elsősorban az az oka, hogy a galamb reptetése szerencsés esetben nagyon jövedelmező üzletág. Egyes versenyeken több millió jüant, azaz eurószázezreket is lehet nyerni. Természetesen a galambokon kívül minden más objektum, így például drón, reptetése is tilos. A brit Guardian pedig azt jelentette, hogy még alkoholt sem szabad fogyasztani. A titkolózás oka feltételezések szerint az lehet, hogy a parádén mutatják majd be a Dongfeng-41 nevű interkontinentális rakétát, amely nukleáris töltetet képes célba juttatni, s mellyel Peking az Egyesült Államokra is nukleáris csapást mérhet. Már csodafegyverek bemutatása sem kizárt. Wu Csian, a védelmi minisztérium szóvivője azt közölte, szó sincs semmiféle erődemonstrációról, amit oximoronnak nevezhetnénk. Geopolitikai, illetve gazdasági szempontból az ünnepséget nagyon kényes időszakban tartják. A kereskedelmi háború miatt Kína kapcsolata nagyon megromlott az Egyesült Államokkal, a hongkongi történéseket mind nagyobb aggodalommal és düh-vel szemléli a kínai vezetés, Tajvanban jövő év elején elnökválasztást rendeznek, illetve mindinkább lelassul a kínai gazdasági növekedés. S akkor még az ujgurokkal szembeni fellépésről szót sem ejtettünk. Hszi Csin-ping elnök a rossz híreket azzal próbálja ellensúlyozni, hogy azt sugallja, elnöksége alatt minden tökéletes. A parádé előtt hatalmas kiállítás emlékezik meg a népköztársaság hetven évéről. A kiállított tárgyak mindent elmondanak az ország mai állapotairól: egyharmada Hszi elnök jótéteményeiről szól, ugyanannyi anyagot szentelnek neki, mint az 1978-2012 közötti gazdasági reformfolyamatnak.