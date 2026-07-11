Legkevesebb 44-en meghaltak a Bangladest sújtó árvizek miatt

A dél-ázsiai országban pusztító áradások és földcsuszamlások több százezer háztartást, nagyjából egymillió embert szigeteltek el. Az áramkimaradások, a megrongálódott utak és a kommunikációs csatornák leállása hátráltatja a mentési munkálatokat, miközben a hadsereg csónakokkal szállít élelmet, vizet és gyógyszereket a bajbajutottaknak.