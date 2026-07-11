A dél-ázsiai országban pusztító áradások és földcsuszamlások több százezer háztartást, nagyjából egymillió embert szigeteltek el. Az áramkimaradások, a megrongálódott utak és a kommunikációs csatornák leállása hátráltatja a mentési munkálatokat, miközben a hadsereg csónakokkal szállít élelmet, vizet és gyógyszereket a bajbajutottaknak.
A pakisztáni Pandzsáb tartományban szerdán kezdődött újabb heves esőzések következtében legalább 63 ember vesztette életét egyetlen nap leforgása alatt.
Víz alá került egy 2 milliós nagyváros is. Átlag feletti csapadékra számítanak az idén a hatóságok.
Az elmúlt két hétben az árvizeknek több mint 250 halálos áldozata volt Indiában.
Eddig legalább 65-en meghaltak és harmincan eltűntek, az ország 77 megyéjéből 30-at érint a krízis.
Mumbaiban a hatóságok felszólították az embereket, hogy maradjanak otthon. Az iskolák zárva vannak, a nemzetközi repülőterére érkező járatokat máshova irányították.
Több mint 100 település került víz alá szerda hajnalban.
Több mint 70 ezer ember otthona lett semmivé a Fülöp-szigeteken a heves monszuneső miatt, aminek eddig öt halálos áldozata is van - legalábbis az ország katasztrófavédelmi hatósága egyelőre ennyiről tud.
A hazánk felett húzódó kettősfronti hatás miatt a következő napokban fokozódik a szervezetet érő terhelés, amely a napok óta tartó párás, fülledt idővel együtt extrém igénybevételt jelent az egészséges szervezet számára is. A haáznkban szokatlan nyári monszunra emlékeztető időjárás szombaton véget ér.