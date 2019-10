Londoni rangadó vár a Bayernre

A labdarúgó Bajnokok Ligája 2. fordulójának keddi programjából a legutóbbi szezonban döntős Tottenham Hotspur és a Bayern München londoni összecsapása emelkedik ki.

A nyitó körben az angol együttes hiába vezetett 2-0-ra az Olimpiakosz vendégeként, végül be kellett érnie egy ponttal. A csoport másik favoritja viszont érvényesített a papírformát, otthon 3-0-ra verte a szerb Crvena zvezdát.

A B jelű négyesben a 13-szoros BL-győztes Real Madrid saját közönsége előtt a belga Bruges ellen javíthat: Zinedine Zidane együttese a nyitókörben simán, 3-0-ra kapott ki a PSG otthonában, egy esetleges újabb vereség pedig egy 1981 óta nem látott hármas negatív sorozatot jelentene a klub történetében.

A C csoportban a Manchester City és a selejtezőben az FTC-t búcsúztató Dinamo Zagreb is fölényes győzelemmel kezdett, most a két gárda a szigetországban találkozik egymással. Az Atalanta felett aratott sikere ellenére óriási meglepetés lenne, ha a horvát csapat akár egyetlen pontot is szerezne az Etihad Stadionban.

A D jelű kvartett két favoritja, az Atlético Madrid és a Juventus azt követően, hogy Spanyolországban egy látványos mérkőzésen 2-2-s döntetlent játszott egymással, most esélyesként lép pályára, előbbi a Lokomotiv Moszkva vendégeként, utóbbi pedig otthon a Bayer Leverkusen ellen.