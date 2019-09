Tízmilliárdokat ölnek a Hungexpó fejlesztésbe

A rendezvények szervezését nem az állami vállalat, hanem a GL Events SA francia cég 99,9 százalékos tulajdonában lévő Hungexpo Zrt. végzi és a nyereség nagy része itt képződik.

A Hungexpón 2021-ig nettó 55 milliárd forintból felújítják és korszerűsítik a meglévő pavilonokat, két új kiállítási csarnokot, új fogadóépületet és egy kongresszusi központot is építenek – jelentett be az állam száz százalékos tulajdonában lévő Expó Park Kft. A cég jelenlegi értéke 14 milliárd forint miután az elmúlt két évben – a cég állami felvásárlása óta - 6,8 milliárd forintnyi tőkét emelt abban. A Hungexpó területén 2020-ban a kormány a Eucharisztikus Világkongresszust, 2021-ben pedig Vadászati Világkiállítást rendezne. Az állami cégnek tavaly alig 893 millió forintos bevétele és potom 250 millió forintos haszna keletkezett a Hungexpó területének birtoklásából. A rendezvények szervezését viszont nem az állami vállalat, hanem a GL Events SA francia cég 99,9 százalékos tulajdonában lévő Hungexpo Zrt. végzi és a nyereség nagy része itt képződik. A francia tulajdonú cég árbevétele tavaly 7,9 milliárd forint volt és 1,4 milliárdos nyereséget termelt a francia tulajdonosoknak, szemben az állami cég 250 milliós profitjával. A következő években az állam továbbfejleszti a területet, részben használja is azokat, de üzletileg a francia cég profitálhat az állami beruházásból, hiszen sem a eucharisztikus kongresszus, de még a világkiállítás sem lesz nyereséges. A hétfői alapkőletételnél Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes hangsúlyozta, hogy a főváros vezetése évek óta prioritásként kezeli Budapest infrastrukturális, turisztikai, kulturális, valamint sport célú ingatlanfejlesztéseit, és "messzemenőkig támogatja mindazokat a beruházásokat, melyek a főváros dinamikus fejlődéséhez járulnak hozzá". A most kezdődő beruházás nyomán öt kiállítási csarnok megújul, két új pavilon épül (az egyik 7500, a másik 9500 négyzetméter területtel), valamint egy új fogadó épület – írta az MTI. A projekt egyik legjelentősebb eleme a kongresszusi központ építése lesz. Ebben az épületben helyet kap egy 2000 fő befogadására alkalmas, de osztható plenáris terem, valamint 24 kisebb szekció terem. Az épületet a legmodernebb, süllyeszthető Gala seats ülésrendszerrel szerelik fel, amely lehetővé teszi, hogy a helyszínt rövid idő alatt alakíthassák át az igényeknek megfelelően.