Ellenzékben a Fidesz is vitázna

Baja kormánypárti polgármestere nem hajlandó elárulni, milyen üzlet révén jutott 141 milliós extrahaszonhoz. Hívei így is rászavaznak, mert – mint mondják – nálunk mindenki lop.

Tíz napja derült ki, hogy az ingatlanforgalmazással foglalkozó bajai Dominfo Bt. az elmúlt három évben 184 milliós árbevétel mellett 141 milliós nyereséget kasszírozott. A cég 90 százalékának gazdája Fercsák Róbert, Baja fideszes polgármestere, ám a politikus a 2018-as év nyeresége után járó 9 millió forintnyi osztalékot nem szerepeltette a vagyonbevallásában. De nemcsak ez a gond, az is megválaszolatlan kérdés maradt, hogy miféle üzlet hozott ilyen megmagyarázhatatlanul magas nyereséget az alkalmazott nélkül gazdálkodó betéti társaságnak. Fercsákot több újság is kereste – megtettük ezt mi is -, hogy mondja el, mi az az üzlet, ami ennyire fialja a pénzt, ám a politikus senkivel nem állt szóba. Ezek után arra voltunk kíváncsiak, hogy a polgármester titkolózása miképp csapódott le Baján, a választói körében. Úgy tűnik, hogy bár számos ellenzéki lap írt már a történetről, Fercsák ügye nem központi beszédtéma a városban. A kormánypárti szavazók pedig foggal-körömmel védik polgármesterüket, aki a mostani választáson újra indul a posztjáért.

- Csak ennyit tudott kitalálni az ellenzék? Szégyellhetik magukat! Hazugsággal befeketítik a polgármestert, pedig ő sokat tett a városért – ekképp háborodott fel a 65 éves István, aki mérnökként dolgozott nyugdíjazása előtt.

Arra a felvetésre, hogy az ellenzék aligha hazudott, hiszen a polgármester cégének mérlegéből szedte ki az adatokat, és Fercsák nem cáfolta a vele szembesített számokat, István azt felelte:

- És épp kampány idején kellett megkeresniük a mérlegét? Ócska kampányfogás!

Arra a kérdésre, hogy el tud-e képzelni olyan ingatlanüzleteket, ahol 43 millió forint befektetés mellett 141 millió nyereség képződik.

- Nem tudok ilyet – sóhajtott kényszeredetten.

- Akkor miért ne lehetne megkérdezni a polgármestert, hogy mi hozott neki ennyi pénzt?

- Mert ez az ő dolga, másnak semmi köze hozzá! Egy 67 esztendős, korábban ingatlanirodát működtető asszony - bár elismerte, hogy ilyen magas hozamot ez az ágazat nem termel – ekképp fogalmazott:

- Az irigység miatt törtek rá a polgármesterre. Az emberek mindig csak beszélnek össze-vissza. Informálatlanok és találgatnak. És az újságok is csak találgatnak.

- Azért találgatunk, mert a polgármester nem árulja el, honnan a pénz.

- A nyomozást hagyják a rendőrségre!

- Rájuk hagyjuk, de ha látunk egy gyanús pénzügyet, akkor kérdeznünk kell. Vagy hallgassunk?

- Ugyan kérem, mindenki lop, maguk ezt nem tudják megállítani!

- Ha mindenki lop, akkor talán a rendőrség se nyomozzon?

- Ezt nem mondtam, de a lopás megállíthatatlan. Hasonló szóváltásunk a kormánypárti meggyőződésű bajaiakkal még tucatnyi volt. A Fercsákkal szimpatizáló szavazók elmondták az ügyet feszegető újságírókat mindennek, bajkeverőnek, aljasnak, felkészületlennek, elvtelennek, sorosistának, kommunistának, ám a valamennyi beszélgetés végén azért kivétel nélkül mindenki elfogadta, hogy jobb lenne, ha a polgármester elmondaná végre, milyen üzlet hozta neki azt a sok pénzt. Viszont többen hozzátették, hogy Fercsáknak joga van hallgatni, hiszen lehet, hogy üzleti titkait védi. A 34 éves Ádám nem így látta, a kereskedelmi vállalkozást vezető férfi így fogalmazott:

- Illene megszólalni a polgármesternek, ez erkölcsi kötelessége. Egy normális országban nem tehetné meg, hogy hallgat. Én sem értem, hogy miképp tudott ekkora haszonra szert tenni. Ezt erősítette egy 40 esztendős könyvelőnő is, mondván, ő se látott még ekkora hasznot egyetlen üzletben sem. A megszólalók bár bemutatkoztak – félve a következményektől – nem engedték leírni a teljes nevüket, sőt általában még a keresztnevüket sem. Egy, a mezőgazdaságban tevékenykedő férfi csak legyintett:

- Nem fog megszólalni. A kutyasétáltatón sokat beszélgettünk erről az ügyről, és mindenkinek ez a véleménye. Ha ellenzéki politikus lenne, már lett volna nála házkutatás. Ám ha őt jelentené fel valaki, a rendőrség nem nyomozna. Az ügyészség nem hagyná. Nálunk így mennek a dolgok. Nekünk ez kell, ezt akarjuk, ezt szeretjük. Két középkorú hölgy a főtér egyik teraszán kávézva nevet a kérdéseimen. Egyiknek a családja fuvarozással foglalkozik, a másiknak a férje kivitelezőipari vállalkozó:

- 140 millió nem tétel – mondja utóbbi, barátnője teljes egyetértésével. – Itt milliárdok tűnnek el meg tízmilliárdok, és senkit sem izgat ez. Maguk meg fennakadnak 140 millión? Nem tétel.

Egy 45 esztendős férfi feleségével és két fiával 9 éve Írországban él, előtte ugyanennyi időt Svédországban töltött. Fát importál a balti államokból, s csak pár napra jött haza az anyjához.

- Nem hallottam erről a történetről, de nem is érdekel – rázta fejét. – Nem foglalkozom a magyarországi politikával. De azt tudom, hogy itt a korrupció hatalmas. Ha ez kell, hát legyen, engem nem izgat, már nem jövünk haza, ez a maguk országa.