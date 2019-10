Nyolcvanan vették meg a választási névjegyzékben szereplők adatait

Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között várható.

Két hidegfront között átmeneti nyugalom következik hazánk időjárásában, ám ez nem tart majd sokáig – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az előrejelzés szerint kedden általában derült vagy kissé felhős lesz az ég, de reggel, kora délelőtt a Dunántúlon és a középső országrészben még sok lesz a felhő, később azonban ott is kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon megerősödik, Sopron térségében viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között várható, késő estére 14, 20 fokra hűl le a levegő. Szerdán északnyugat, nyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar is lehet. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Csütörtökön akár már 10 fokkal is hidegebb lehet.