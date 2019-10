Baljós jelek és súlyos kudarcok után a siker reménye az orosz repülőiparban

Egy új, minden szempontból a nyugati szabványoknak megfelelően gyártott személyszállító géppel próbálja feledtetni az orosz repülőgépipar az utóbbi időszak kudarcait.

Amióta májusban az Aeroflot Szuhoj Szuperjet SSJ-100-as repülőgépe, megszakítva Murmanszk felé vezető útját, visszatért a seremetyevói repülőtérre, hogy kényszerleszállást hajtson végre, és ott földet érés után elégett, az orosz média a miértekre keresi a választ. A repülőgépipar pedig megpróbálja sikerekkel ellensúlyozni a bekövetkezett tragédiát és a napvilágra került növekvő problémákat. Az MSZ-21-es középhatótávolságú személyszállító gép szeptember közepén megtett első nemzetközi útja Isztambulba ilyen fájdalomcsillapító. Olyan új generációs repülőgépként említik Moszkvában, mint amit teljes mértékben a nyugati szabványoknak megfelelően gyártottak, és messzemenően figyelembe vették a külföldi elvárásokat. A gépet a szovjet éra utáni polgári repülőgépgyártás jelentős teljesítményeként értékelik. Az MSZ-21-es 42,3 méter hosszú, szárnyainak a fesztávolsága 35,9 méter. Utazósebessége 870 kilométer óránként, 163-211 ülőhellyel rendelkezik. Készül egy kisebb változata is, 132-165 férőhellyel. A legnagyobb távolság, amelyet megtenni képes: 6000 kilométer. Távlatban szeretnének gyártani egy nagyobb típust is, amelyik már 7000 kilométerre repül, 250 férőhellyel. A gép hajtóműve amerikai, de készül orosz gyártmányú hajtóművel is. A jövőben a megrendelő választhat, milyen hajtóművet akar. Az új gép arra hivatott, hogy a Tu-154 és a Tu-204/214, sőt az Airbus A320 és a Boeing 737 helyébe lépjen. A legtöbb összetevője alapvetően új gyártmány. Dmitrij Medvegyev kormányfő azt reméli az új géptől, hogy általa Oroszország nem esik ki a világ repülőgépgyártásának az élvonalából. Eddig 175 gépre van megrendelés. A legnagyobb megrendelő az orosz Aeroflot légitársaság, ötven géppel. Összehasonlítva az SSJ-100-al, az MSZ-21 mind a megtenni képes távolságot, mind az utasok számát vagy az utastér szélességét tekintve előnyt élvez. Nagyobb kényelmet kínál, ülései szélesebbek, az utasok mozgáslehetősége jóval kedvezőbb. Az MSZ-21-es sikeres törökországi útja sem feledteti az SSJ-100 Szuhoj Szuperjet problémáit. Az biztos nem megoldás, amit javasolnak, hogy adjanak orosz nevet a gépnek, feledtetve a régi elnevezés alatt repült gépek kudarcait. A májusi katasztrófához, amelyben 41 ember meghalt és kilenc megsebesült, a pilóták rossz döntései jelentős mértékben hozzájárultak. Tévedéseik oka az lehetett, hogy felkészítésük nem volt alapos, gyorstalpalón vettek részt. Mint arról a NEWSru.com hírportál beszámolt, az Aeroflot pilótái elviselhetetlen állapotokról számoltak be - arról, hogy feszült a vállalatnál a légkör, bizonytalan a káderállomány, hiány van tapasztalt pilótákban, gyakran kialvatlanul vezetik a gépeket. A pilóták túlterheltek, nem kapnak időt a regenerálódásra. Az Aeroflotnál teljesen megoldatlan a repülőgépek szervizelése. A különböző szervezetek egymásra mutogatnak, kinek mi lenne a feladata. Állítólag a gépek többsége a hangárokban áll. Nincs pótalkatrész, hogy kijavítsák a hibákat. Míg az Airbusnak legfeljebb egy napot kell várnia, hogy például egy ablaktörlő megérkezzen, a Szuperjetnek néha hónapokat, míg az alkarészt legyártják, raktáron ugyanis nincs. Figyelmeztető jel, hogy az Interjet mexikói légitársaság, amelyik az Aeroflot után a legtöbb Szuperjettel rendelkezik, meg akar szabadulni ezektől a gépektől, méghozzá jóval az eredeti ár (23,5 millió dollár) alatt: 16 millióért. A Szuperjet legfőbb vevőjének marad az Aeroflot, amely idén tíz gépet tervez vásárolni, és ezzel ez a gépparkja 59 darabra növekszik. A múlt évben megkötött keretmegállapodás értelmében 2026-ig a légitársaság 100 Szuperjetet vesz. Emellett a már említett ötven darab MSZ-21-es megvétele is a tervekben szerepel, de további megrendelésekre szintén számítani lehet. Mindez pedig azt jelenti, hogy megkerülhetetlenül rendet kell teremteni az iparágban, meg kell oldani a szervizelés problémáit és a pilóták alaposabb kiképzését.