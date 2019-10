Sok az éhes száj, lassan hátrébb szorítják Mészáros Lőrincet

Weller-Jakus Tamás bűne az volt, hogy felvetette: egy stadion árából sok, Zentéhez hasonló kisgyereket lehetne megmenteni. Azóta folyamatosan kapja a gyűlölködő üzeneteket.

Valóságos gyűlöletcunami zúdult Weller-Jakus Tamás keszthelyi Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) összellenzéki polgármester jelöltjére, mióta egy Facebook-hozzászólásban, a Zente nevű beteg kisgyereknek érkező adományok kapcsán megjegyezte: szép dolog, hogy Mészáros Lőrinc is jótékonykodik, de egyetlen stadion árából is sok gyerek életét lehetne megmenteni, és hogy a kormány segítség híján halálra ítéli Zente sorstársait.

A bejegyzést felkapta „az állampárti heccportál” – írta lapuknak küldött közleményében a KÉVE – az újságot nem nevezték meg, de vélhetően a Weller-Jakust válogatott szidalmakkal mocskoló Vadhajtásokra gondoltak – a kommentre pedig több száz acsarkodó válasz érkezett. Ennél azonban több is történt. Az egyesület Facebook-oldalára feltöltött videó szerint valaki konkrétan életveszélyesen megfenyegette egy telefonhívásban Weller-Jakust. A videón 01:30-nál kezdődik a beszélgetés, a felvételt hallhatóan megvágták.

A magát érdemes művészként jellemző ismeretlen a bemutatkozás után gyorsan a lényegre tért:

- ígérte szenvtelen hangon a fenyegető. A hívás információink szerint pénteken történt, Weller-Jakus Tamás pedig már feljelentést tett miatta a rendőrségen. Az önkormányzati választások közeledtével egyre jobban eldurvul a kampány is, a kormánypárt szimpatizánsai és képviselői pedig nem válogatnak a hol megfélemlítő, hol inkább színpadias eszközökben. Csömörön két fideszes képviselő-jelölt tépkedett plakátokat a polgármester irodájában, valaki ürülékkel kente be az ellenzéki összefogás budai, I. kerületi kampányközpontjának ablakát, Karácsony Gergely sajtóeseményeit bohóckommandó zavarja meg rendszeresen - legutóbb például bűncselekményt is elkövettek a szabotőrök , akik egy letakart lajstromjelű csónakból próbálták megzavarni a főpolgármester-jelölt rendezvényét. Kőbányán pedig a 444.hu cikke szerint valamiért vélhetően az összes polgárőr és közteres, sőt az alpolgármester is kivonult, amikor észrevették, hogy az ellenzéki aktivisták amúgy törvényesen plakátokat ragasztanak.