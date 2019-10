Trump szívességet kér

Kommandósoknak kellett megfékezniük a magáról megfeledkezett muzulmán fiatalt, aki több férfiba belekötött, majd a rendfenntartókkal is összetűzésbe került az oroszországi Jakutszkban.

Nem okozott volna meglepetést, ha három éve májusban a királyi tévé hírekkel foglalkozó esztrádja egy rövidke bejátszás erejéig megmutatja a rendőrökkel dulakodó szakállas férfit, kiemelve, hogy Iszmailnak hívják. Hogy az eset az orosz szabadfogású birkózóbajnokságon történt, már kevéssé érdekes, hiszen a nyalonctévé afféle gourmandként úgy válogat térben és időben az események közül, ahogyan azt a kormánypropaganda érdeke megkívánja.

Iszmail Muszukajev azonban csak bő három esztendővel később került be az MTVA hírfolyamába, amikor is a nur-szultáni szabadfogású világbajnokságon bronzérmet és ezzel együtt tokiói olimpiai kvótát szerzett. Magyarországnak. Merthogy a balhé után az oroszoknál nem lett maradása, ám mindenáron ki akart jutni az ötkarikás játékokra, s miután a magyar szabadfogású birkózás évek óta nem tudott kinevelni egy nemzetközi szinten jegyzett versenyzőt sem, így a Németh Szilárd rezsibiztos vezette szövetség lecsapott a Kabard- és Balkárföldről származó 26 éves birkózóra. Ahogyan a dagesztáni Murad Kuramagomedovra is, s bár egy évvel ezelőtt vélhetően nem is hallottak Magyarországról, a szövetségi elnök és pacalkirály presztízsének, no és Áder János rendíthetetlen aláíró kedvének köszönhetően piros-fehér-zöldbe öltözhettek.

„Vannak országok, ahol már 30-40 éve tart a beszivárgás, és ezekben a népesség 5-10-15 százaléka nem a keresztény kultúrához tartozik. Ezek az országok azzal a dilemmával foglalkoznak, hogy hogyan élhet együtt a két különböző kultúra, míg mások azt mondják, hogy ők nem akarják, hogy két kultúra éljen egymás mellett. Ide tartozik Magyarország is, ahol nulla a muszlim bevándorlás, nincs együttélés, keresztény társadalom van” – jelentette ki a posztfasiszta Fratelli d'Italia római rendezvényén alig egy hete Orbán Viktor.

Ria, ria, Hungária! – mondta a bronzmeccs után Muszukajev.

Így azért mindjárt más.