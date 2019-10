Sztrájkba lépnek a milánói Scala dolgozói

November 14-től országszerte, de október 13-án a 4. Európai Art Mozi Napon több artmozikban is a hivatalos bemutató előtt vetítik Nagy Zoltán Szép csendben című filmjét. A Máté Gábor, Schell Judit, Bognár Lulu és Major Erik főszereplésével készült film egy zaklatással kapcsolatos nyomozást mutat be. Az ifjúsági zenekar 14 éves csellistáját az együttes 60 éves karmestere közeledik túlságosan bizalmasan, egy 18 éves zenész fiú pedig megszállottan ki akarja deríteni az igazságot. Öt nappal később jótékonysági vetítés is zajlik. Október 18-án a Művész Art Moziban Nagy Zoltán rendező mellett Varga Aida pszichológus, és Könyves Krisztina pszichológus, a Magyarországon élő gyerekek jogainak érvényesítésével és támogatásával foglalkozó Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány ifjúsági szervezete, a Yelon-chat ügyeletvezetői is részt vesznek. A vetítés forgalmazói bevételét a Vertigo Média a Hintalovon Alapítvány számára ajánlja fel.